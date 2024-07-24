凱米颱風登陸今明風雨劇烈 賴清德：水資源很珍貴好好考慮放流

凱米颱風今天上午9時位置在宜蘭的東南方約230公里海面上，中央氣象署指出，七級暴風半徑為250公里，十級暴風半徑為90公里，每小時11轉16公里向西北西轉西北移動，宜蘭太平山累計降雨量為278毫米。凱米颱風今天凌晨2時已觸陸，預計26日中午10時颱風中心離開台灣陸地，26日中午12時暴風圈脫離台灣近海，氣象署表示，今天晚上至明天清晨是全台風雨最劇烈時段，呼籲民眾做好防颱準備工作。

賴清德總統表示，凱米颱風是今年第一個進入台灣的颱風，感謝行政團隊立即進駐中央災害應變中心，聽完各部會報告，感謝大家的努力，及各地方縣市災害應中心也成立，0403地震後更易發生土石流，請各單位注意龐大降雨造成土石流災情發生，除了已準備抽水機，易成孤島地區人員最好都能提前撤離。

「水資源很珍貴。」賴清德指出，全台各水庫多都都快滿水，要預防性放水時，水流量很大注意勿造成下游地區傳出淹水災情，但水資源很珍貴，是否一定要放流，應好好考量，同時晚上也有上班及上課的民眾，除了白天停班課，晚上的部分也要注意。

中央災害應變中心表示，中度颱風凱米暴風圈影響台灣陸地時間為今、明兩天最劇烈，主要強降雨區為台灣東北部、中部以北地區及南部山區；強陣風影響區為台灣東部、北部地區、恆春半島、沿海及空曠地區，當颱風26日遠離後，台灣中部、南部地區沿海低窪與易淹水區，須注意短延時強降雨導致的積淹水災害，須做好防汛準備。