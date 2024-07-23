靠紅樹林減碳？ 環團：是破壞生態！

政府要靠種植紅樹林減碳，環團卻憂大量紅樹林會破壞濕地生態、影響內陸排水功能！彰化縣環境保護聯盟吳慧君23日於記者會指出，紅樹林的氣生根相當密集，會阻斷水流，影響排水功能，而增加淹水的風險。台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政也呼籲，紅樹林對生態系破壞大，政府應停止靠紅樹林減碳的計畫。

政府要靠紅樹林減碳

環境部氣候變遷署今年4月預告由農業部及海洋委員會「紅樹林植林」溫室氣體減量方法草案，積極推動將「藍碳」納入國家溫室氣體排放清冊。藍碳指的是，由世界海洋和沿海生態系統捕獲的二氧化碳，包括紅樹林、沼澤或海草等儲碳形式。

然而，環團指出，關渡自然保留區因紅樹林擴張，造成陸域變大，河道窄化，已影響台北防洪；新竹香山濕地紅樹林的擴張，也影響到蚵農養蚵作業；彰化潮間帶因為紅樹林連帶著氣生根密集，阻斷水流。

減碳不能靠破壞環境

陳憲政表示，《濕地保育法》的目標是維護生物多樣性，確保重要濕地零淨損失，但環境部提出廣植紅樹林的方式來減碳，使得外來種紅樹林破壞灘地的物種多樣性。他呼籲，政府應該落實《濕地保育法》精神，停止紅樹林增匯的計畫，更應實質減少排放源的排碳。

荒野保護協會秘書長謝振東亦指出，紅樹林的碳匯效益雖然高，但其擴張可能會導致棲地多樣性的消失，如原本海岸具有水域、沙地、泥灘地等不同型態棲地，最後僅剩水域與紅樹林型態。他認為，碳匯與源頭減碳，應兩者協同發展，而非依賴後端的碳匯來彌補減碳不足。

種在內陸鹽化土地

吳慧君以彰化為例說，紅樹林因為氣生根生長的緣故，將使得外部灘地推高，影響到內陸排水的功能，尤其彰化大城鄉與芳苑鄉屬於嚴重地層下陷管制區，一旦有嚴重的颱風，加上排水功能退化，恐怕就會造成嚴重災情。

她拿出不同時期的濁水溪出海口北岸空照圖進行比對，2018年水域仍沒有紅樹林，退潮會有許多台灣招潮蟹，但到了2023年這區塊幾乎被海茄苳覆蓋，螃蟹更是寥寥無幾。吳慧君強調，地方政府每年都要編列許多經費清除紅樹林，建議中央如果一定要種植紅樹林的話，也應選擇內陸鹽化的土地。

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