全台第2縣市 內政部通過金門國土功能分區圖

內政部今天召開國土計畫審議會，通過「金門縣國土功能分區圖草案」，是繼連江縣後第2個通過的縣市；目前花蓮縣、新竹市、基隆市及宜蘭縣已提報國土功能分區圖，會加速辦理審議作業。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，金門縣國土功能分區圖在今年3月19日國土計畫審議會專案小組會議完成初審，今天召開國土計畫審議會，審議「金門縣國土功能分區圖草案」，經委員充分討論後，全案原則通過。

國土署提到，其中，金門縣烏坵鄉、大膽島、二膽島及建功嶼等小島，早期屬軍事管制區，近年因戰地任務解除陸續移交金門縣政府管理，但土地不屬於都市計畫範圍，過去沒有辦理非都市土地使用分區及使用地編定，因此無法適用現行區域計畫法相關規定。

國土署指出，這些問題能依國土計畫法的框架處理，金門縣政府可依據民眾生活型態需求，進行國土功能分區劃設，並訂定適合的分區及管理模式，讓民生及產業推動，能有合宜規劃及發展，同時土地也能被合理使用與管理。

國土署說明，目前花蓮縣、新竹市、基隆市及宜蘭縣國土功能分區圖已提報內政部，後續會加速辦理相關審議作業，其餘直轄市、縣市政府持續辦理相關審議作業，以利後續提報到內政部進行審議。

另外，國土署強調，為使國土計畫能如期在明年4月30日上路，6月起由內政部長劉世芳、次長董建宏、國土署長吳欣修等人陸續拜會雲林縣、新北市、嘉義縣、台中市、台北市、澎湖縣及苗栗縣等，就國土計畫進行意見交流，另針對已提交國土功能分區圖的縣市，將盡速審議。

國土署解釋，透過持續溝通及審議機制來釐清民眾疑慮，凝聚國土計畫推動共識，請尚未完成提報的縣市能加速辦理，盡快將國土計畫功能分區圖提送內政部審議，讓國土計畫法能順利銜接區域計畫法，在國土新制下推動地方繁榮並維護民眾權益。