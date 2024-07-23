環評大會排審蘇花安、蘇花改 若遇停止上班將延期

環境部表示，中颱凱米逐漸逼近，原訂在明天的環評大會將審查蘇花安、蘇花改等環評案，若台北市、宜蘭及花蓮其中1地宣布停止上班，案件都將延期討論。

中央氣象署今天上午11時30分發布今年第3號颱風凱米海上陸上颱風警報，凱米整體預報路徑有往南接近台灣的情形，在東北部登陸機會較高，有機會穿過台灣北部陸地，進入台灣海峽。

環境部原訂明天召開「環境影響評估審查委員會第17次會議」，其中將審查「台9線蘇花公路安全提升計畫環境影響說明書」、「國道5號銜接蘇花改公路計畫環境影響說明書」等案。

環境部表示，已發函給各相關單位，若受颱風影響，各案相關縣市宣布停止上班，該案件延期討論。除了會議所在地台北市外，蘇花安、蘇花改2案均涉及宜蘭、花蓮，若此2地方政府宣布停止上班，審查也將延期。