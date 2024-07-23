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高虹安官司明宣判 「台派大辦桌」爆桌遇颱風照常舉辦

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹台派大辦桌、新竹青鳥發起人林士凱表示，原訂在24日晚上舉辦的「新竹台派大辦桌」，已經加桌到20桌還「爆桌」，將風雨無阻照常舉行，當天也邀請罷免高虹安、鄭正鈐的志工到場實體收件。圖／林士凱提供
新竹台派大辦桌、新竹青鳥發起人林士凱表示，原訂在24日晚上舉辦的「新竹台派大辦桌」，已經加桌到20桌還「爆桌」，將風雨無阻照常舉行，當天也邀請罷免高虹安、鄭正鈐的志工到場實體收件。圖／林士凱提供

新竹市長高虹安助理費官司即將於明天上午11時由台北地院宣判，但因凱米颱風來襲，若台北市宣布停班停課，宣判日將順延至第一個上班日。新竹台派大辦桌、新竹青鳥發起人林士凱表示，原訂在24日晚上舉辦的「新竹台派大辦桌」，已經加桌到20桌還「爆桌」，將風雨無阻照常舉行，當天也邀請罷免高虹安、鄭正鈐的志工到場實體收件。

林士凱表示，原本有考慮因颱風延期，不過考量新竹明晚應尚未進入暴風圈半徑，所以仍決定如期舉辦。若明天高虹安官司照常宣判，不管有罪或無罪，都會舉辦公民開講，邀請大家針對宣判結果發表意見；若明天高虹安官司因颱風延期宣判，有感大家對高虹安積怨已深，因此照常舉辦公民開講，讓民眾可以上台聊天、發表看法，為了凝聚大家，也是照常舉辦的原因之一。

林士凱說，從開放報名到現在，原本表單只開放15桌，但報名人數相當踴躍，已經加桌到20桌還「爆桌」，只能請超過的民眾等待候補，現場若有人未到，就可以直接補位。

林士凱表示，為了讓相同理念的民眾可以互相聯繫、交流想法，他也創了一個新竹青鳥群組，成員年齡層大約都落在30歲至40歲的青壯年族群，而這次報名參加「台派大辦桌」的民眾，也有許多人來自群組內相同理念的成員，可見越來越多的年輕人願意站出來表達立場，尤其新竹不再只是「藍白」的支持者，對新竹台派來說是個好事。

林士凱強調，當天也邀請到與台派立場相同的「罷免高虹安、鄭正鈐」的志工到場，有感於罷免活動常因為見光死，進行的不順利，所以這次也讓他們有個機會實體收件，讓罷免行動順利進行。

凱米颱風 罷免 高虹安

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