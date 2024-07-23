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談淨零永續 蕭美琴：讓再生能源發展走在世界最前面

中央社／ 台北23日電

副總統蕭美琴今天表示，2050淨零永續需要政府、地方和民間長期協力與合作，她期待以更創新、更有效率的小水力發電設計，讓台灣再生能源的發展走在世界的最前面。

蕭副總統上午以錄影方式為「第8屆全國高中職、大專小水力發電設計比賽」致詞表示，非常遺憾今天無法到現場參加「第8屆全國高中職、大專小水力發電設計比賽」，實地見證同學們小水力發電的創意和成果，但還是很高興，能夠以錄影方式表達感謝，以及對大家的鼓勵。

副總統說明，首先感謝所有的主辦單位，提供這麼好的機會和資源籌辦這場比賽，讓同學能盡情發揮創意，還有對創造能源的想像，希望這裡所有的創意和成果，能為台灣的小水力發電帶來突破性的發想，讓再生能源的腳步能夠走得更快。

副總統指出，2050淨零轉型是國際共同願景，也是台灣的重要目標，需要政府、地方和民間長期協力、合作帶動綠色轉型。台灣有豐富的水力資源，地形和流速非常適合發展小水力發電。它所產生的電力，不但可以直接提供當地社區和居民使用，同時也是綠色能源，可以帶動地方創生的發展。

副總統提到，一直以來，她對年輕朋友解決公共政策問題的能力，充滿信心和希望，總是能用令人意想不到的創意，讓大家知道，解決問題不只是只有一種方法，看問題的角度也不只有一種方式，而是多元、多面向的。

副總統感謝所有同學的參與，2050淨零永續需要大家一起努力，她很期待，未來能看到同學，更創新、更有效率的小水力發電設計，用創意和想像力，讓台灣的再生能源發展走在世界的最前面。

永續 淨零 蕭美琴

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