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青韵合唱團成軍50年 團慶音樂會詠「詩經」質樸情感

中央社／ 台北22日電

前身為台大的建中、北一女校友合唱團，青韵合唱團今年成軍已有50年歷史，團慶音樂會將以古典文學詩經為核心，舉行「織．天命」音樂會，唱出「詩經」質樸深刻情感。

指揮張成璞分享，青韵合唱團學姐的外祖父有一本「詩經選讀」創作，「有次聊天時學姐提到她外祖父的詩作，希望能多用詠唱方式來推廣。我們也思考在50週年時能做些什麼，『詩經』正好具有前瞻與回顧雙重意義，它能回顧古老典籍，也能融入新音樂概念。」

根據青韵合唱團今天發布的新聞資料，青韵「織．天命」音樂會以「詩經」作為選詞文本，將當中主題歸結成「情感、生存、社會、生命」4面向，邀約台灣作曲家林京美創作「蓼莪」、任真慧創作「柏舟」、余忠元創作「詠愛之詩三章~蒹葭/野有死麇/桃夭」，另外，則有新加坡籍作曲家吳多才創作「鹿鳴」。

張成璞表示，作曲家從中挑選最有感觸的面向與詩作，譜寫成混聲合唱作品，將在音樂會上首演，為走過半世紀的青韵寫下註腳，也為台灣留下美好的合唱作品。

創作「詠愛之詩三章」的余忠元表示，他很喜歡有文學性的企劃，尤其是文言文，「詩經」本來就是用吟唱的，用音樂來表現文言文形式，最適合不過。余忠元說，雖然「詩經」的語言距離現代較遠，甚至難以理解其中情感，但仔細品味每個字後，會發現其實很質樸，「希望讓大家能體會古典文學之美」。

「織．天命」音樂會將於7月25日演出，地點在台北國家音樂廳。

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