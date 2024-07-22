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百年後巴黎再現文化奧運 台灣文化國家隊站上巴奧舞台

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
巴黎文化奧運台灣館是一個仿電子花車的半露天舞台，由紅、綠、藍、粉紅四種顏色組成，台下則擺上洋溢台式辦桌風情的紅色塑膠椅。圖／文化部提供
巴黎文化奧運台灣館是一個仿電子花車的半露天舞台，由紅、綠、藍、粉紅四種顏色組成，台下則擺上洋溢台式辦桌風情的紅色塑膠椅。圖／文化部提供

巴黎奧運即將開幕。今年奧運與過去最大不同之處在於重現「文化奧運」，在巴黎奧運期間到九月初，巴黎推出擁有近兩千五百項展演計畫的「文化奧運」，為估計1800萬名遊客提供展演。更在巴黎東北部的拉維特園區（Parc de la Villette）打造巴黎文化奧運園區。園內將出現十多座臨時展館，在奧運期間提供文化展演，除了法國館、還有捷克、巴西、加拿大、墨西哥、印度、斯洛伐克、斯洛維尼亞等，台灣館也是其中之一。

很多人不知道，1912年至1948年的奧運也有文化競技，包括建築、雕塑、繪畫、文學和音樂五個競賽項目。1936年作曲家江文也以「台灣舞曲」拿下柏林奧運作曲獎第四名，成為第一位獲得奧運獎牌的台灣人。而巴黎奧運之所以大手筆重現「文化奧運」，除了花都本身是文化之都，百年前倡議文化奧運的推手—皮埃爾·德·顧拜旦男爵便是巴黎貴族，1924年的巴黎奧運便有文化奧運。

顧拜旦被視為現代奧運的推手，奧運的五環設計便是出於他之手。在巴黎於1900年首次舉辦奧運後，他認為奧運應該結合「肌肉與思想」，與多名藝術家和奧委會成員一起推動「文化奧運」，1912年起共七屆奧運，皆有文化競技項目。1948年的倫敦奧運，73歲的英國選手約翰·科普利憑藉雕刻獲得銀牌，成為奧運歷史上最年長的獎牌得主。但倫敦奧運之後，文化奧運停辦。2020年的東京奧運原本也規畫大型文化奧運園區，因疫情受阻。

法國決定重現百年前文化奧運的精神後，鎖定法國近郊的拉維特園區為文化奧運園區。園區藝術總監馬澤里（Frédéric Mazelly）去年初訪台。巴黎文化奧運台灣館策展人林昆穎表示，馬澤里去年受邀參加兩廳院舉辦的「台灣周(Taiwan Week)」，對台灣表演藝術深感興趣，也拜訪林昆穎所屬的豪華朗機工。返法後向台灣提出邀約，文化部兩度赴法勘察場地，敲定合作。

相較於法國館等展館，「台灣館」其實是一個仿電子花車的半露天舞台。林昆穎透露，原本打算直接搬運一部電子花車到巴黎，礙於法規作罷。此一電光舞台由紅、綠、藍、粉紅四種顏色組成，台下則擺上洋溢辦桌風情的紅色塑膠椅。他們也安排了暫時保密的「報喜」機關，只要台灣選手獲勝，台灣館就會秀出特殊影像與燈光。

拉維特園區前身原為屠宰市場。1982年法國為了紀念革命兩百周年舉行改造競圖，吸引四百七十多件競圖，庫哈斯、札哈哈蒂等普立茲克獎得主，尚未成名前皆曾參加此一競圖。最終勝出的法裔瑞士建築師Bernard Tschumi，完成的作品被視為早期解構主義代表作。 Tschumi將一棟建築打碎分為35件建築，並希望參觀公園的人們用自己的方式重組公園，為21世紀公園定義。

巴黎文化奧運台灣館是一個仿電子花車的半露天舞台，由紅、綠、藍、粉紅四種顏色組成，台下則擺上洋溢台式辦桌風情的紅色塑膠椅。圖／文化部提供
巴黎文化奧運台灣館是一個仿電子花車的半露天舞台，由紅、綠、藍、粉紅四種顏色組成，台下則擺上洋溢台式辦桌風情的紅色塑膠椅。圖／文化部提供
巴黎文化奧運台灣館是一個仿電子花車的半露天舞台，由紅、綠、藍、粉紅四種顏色組成，台下則擺上洋溢台式辦桌風情的紅色塑膠椅。圖／文化部提供
巴黎文化奧運台灣館是一個仿電子花車的半露天舞台，由紅、綠、藍、粉紅四種顏色組成，台下則擺上洋溢台式辦桌風情的紅色塑膠椅。圖／文化部提供

巴黎奧運 建築師 法國

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聯合報一周大事7/14~7/20

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