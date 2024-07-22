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阿爆、妮妃雅…跨域台灣隊 崛起中生代

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
被富比士選為「亞洲卅歲以下傑出青年」的台灣變裝皇后妮妃雅，也將在巴黎文化奧運台灣館演出。圖／文化部提供
被富比士選為「亞洲卅歲以下傑出青年」的台灣變裝皇后妮妃雅，也將在巴黎文化奧運台灣館演出。圖／文化部提供

本周即將登上巴黎文化奧運舞台的「台灣代表隊」，從三百個名單中海選出廿四組表演團隊、一二二名藝術家。其中有金曲歌手阿爆、也有被富比士列為「亞洲卅歲以下傑出青年」的台灣變裝皇后妮妃雅。巴奧台灣館策展人林昆穎透露，他們不挑當紅大咖，而是選擇有態度、有實力、正在崛起的中生代，他以妮菲雅為例，受邀時根本還沒拿到美國魯保羅變裝皇后秀冠軍，但策展團隊已經看到其即將爆發的能量。

「這個世代不活在英雄時代、巨星時代。」林昆穎形容這個世代的台灣表演藝術工作者「有機、混血、跨域與共創」，他們不走單打獨鬥的英雄路線，不搶當Ａ咖或主流，而是互相合作靈活機動、願意迅速換位補位。

負責規畫巴黎文化奧運台灣館「戲曲新編」的阮劇團藝術總監汪兆謙，規畫的四齣「戲曲新編」，將阮劇團及秀琴歌劇團、明華園日字戲劇團、榮興客家採茶劇團、薪傳歌仔戲劇團等不同劇團與劇種的演員打散共演。如讓老牌的薪傳歌仔戲劇團和走主攻外台的台南秀琴歌劇團共演，前者重溫即興表演的「活戲」，後者則體會走入殿堂的典雅。

他希望這一百多位台灣中生代表演工作者，不只是一起在巴黎奧運「為國爭光」，返台後也能把這段時間凝聚的國家隊精神帶回台灣，為台灣的表演藝術注入新的能量與觀念，持續打進國際舞台。

巴黎奧運 舞台

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