文化奧運 電子花車舞台前進巴黎

巴黎奧運即將開幕。今年奧運與過去最大不同之處在於重現「文化奧運」。巴黎文化奧運園區，將出現十多座臨時展館，在奧運期間提供文化展演，除了法國館、還有捷克、巴西、加拿大、墨西哥、印度、斯洛伐克、斯洛維尼亞等，台灣館也是其中之一。

很多人不知道，一九一二年至一九四八年的奧運也有文化競技，包括建築、雕塑、繪畫、文學和音樂五個競賽項目。一九三六年作曲家江文也以「台灣舞曲」拿下柏林奧運作曲獎第四名，成為第一位獲得奧運獎牌的台灣人。而巴黎奧運之所以大手筆重現「文化奧運」，除了花都本身是文化之都，百年前倡議文化奧運的推手—皮埃爾·德·顧拜旦男爵便是巴黎貴族，奧運的五環設計更是出於他之手。

巴黎於一九○○年首次舉辦奧運後，他認為奧運應該結合「肌肉與思想」，與多名藝術家和奧委會成員一起推動「文化奧運」，一九一二年起共七屆奧運，皆有文化競技項目。一九四八年的倫敦奧運，七十三歲的英國選手約翰·科普利憑藉雕刻獲得銀牌，成為奧運歷史上最年長的獎牌得主。但倫敦奧運之後，文化奧運停辦。二○二○年的東京奧運原本也規畫大型文化奧運園區，因疫情受阻。

法國決定重現百年前文化奧運的精神後，鎖定法國近郊的拉維特園區為文化奧運園區。巴黎文化奧運台灣館策展人林昆穎表示，文化奧運園區藝術總監馬澤里去年受邀參加兩廳院舉辦的「台灣周」，對台灣表演藝術深感興趣，也拜他所屬的豪華朗機工。返法後向台灣提出邀約，文化部兩度赴法勘察場地，敲定合作。

林昆穎透露，「台灣館」其實是仿電子花車的半露天舞台，原打算直接搬運電子花車到巴黎，礙於法規作罷。此電光舞台由紅、綠、藍、粉紅四種顏色組成，台下則擺上洋溢辦桌風情的紅色塑膠椅。他們也安排暫保密的「報喜」機關，台灣選手獲勝，台灣館就會秀出特殊影像與燈光。