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客家文化夏令營登場 閩客祖孫、旅美親子來體驗

中央社／ 新竹縣21日電

第35屆全國客家文化夏令營今天在新竹關西登場，客委會主委古秀妃說，活動已連辦35年，今年有閩客家庭祖孫以及旅美親子共同參與，體驗學習豐富的客家文化。

第35屆全國客家文化夏令營今天起在新竹縣關西萊馥渡假村進行3天2夜課程，吸引國內外共154名學員參加，其中文化營88名、親子營66名；客委會主委古秀妃與籌辦單位、馨築文化基金會董事長林光華、新竹縣政府秘書長李安妤、關西鎮長陳光彩等人出席開營儀式。

古秀妃指出，全國客家文化夏令營活動連辦35年非常不簡單，這屆參與學員年紀最小僅4歲、最大83歲，年齡層差距非常大，有許多是從爸爸媽媽變成阿公、阿婆，再帶孫子一起參加，從接觸到了解客家文化，就是客家文化夏令營最大的貢獻。

住在新北市蘆洲的閩客家庭張在勝、邱春桃夫婦祖孫組隊參加；另外，也有遠自美國華盛頓州的苗栗鄉親胡琇琄，從友人轉傳得知夏令營訊息，專程攜兒女趕回台參與。

活動總幹事張義品表示，親子營課程有口說藝術、客家戲曲、生態探索和美食製作；文化營課程有客家與新客家性、客語社區繪本劇、廣納與創新、關西內灣客庄風景線攬勝、健康之道、客家黑膠唱片、客莊莊名美學等專題講座。

客委會指出，課程以沉浸式教學，力求兼顧客家文化知識的傳授，大小朋友也能用客語談話、交流，留下深刻的客家記憶，使客語傳承更加生活化。

夏令營 客委會 客家文化

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