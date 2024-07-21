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加拿大原民議員：來台像訪表親 印象最深是「愛玉」

中央社／ 台北21日電

首個以「原民交流」為主題的加拿大國會議員團訪台，團長、參議員法萊恩表示，台灣與加拿大原民有許多相似，訪台「像來探訪表親」；被問及印象最深事物，他秒回「愛玉」，原民食物能轉化成全民甜品，深具意義。

加拿大原民事務國會議員訪問團訪台，團長、聯邦參議院原住民委員會主席法萊恩（Brian Francis）以及眾議員戴雷克（Blake Desjarlais）19日接受中央社專訪。

法萊恩表示，此次訪台理解到台灣原住民與加拿大原住民有許多相似之處，也感受到台灣民眾的好客與親切，台灣很有家的感覺，就像來探訪表親，期望能增進加台原住民的交流合作。

加拿大議員團此次訪台，除拜會副總統蕭美琴與各部會首長，也深入參訪屏東三地門鄉地磨兒部落及霧台鄉神山部落進行原民交流。

被問及印象最深刻事物，法萊恩秒回「愛玉」，並指出，從愛玉籽揉出愛玉凍的過程讓他印象深刻，當地原住民對愛玉有很深遠的祖傳知識以及土地連結；且愛玉完全融入台灣人現代生活，從原住民名產轉化成全民甜品，深具意義。

加拿大「印太戰略」將原住民交流列為與台灣加強合作的領域之一，且台加同為「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA）創始成員；2023年8月，加拿大曼尼托巴省Dakota Ojibway Tribal Council原住民委員會與台灣簽署經貿MOU。

戴雷克指出，深化與台灣原住民的關係至關重要，尤其是氣候變遷，台灣原民長老向訪團表達，氣象變得越發難以預測；全球原住民祖宗智慧引導世世代代，值得彼此學習，讓下一代有能力應對氣候變遷，全球原住民保護了地球大部分土地，這不容忽視。

談及加強台加原民經貿交流，戴雷克說，原民不僅在永續溯源的商品有所貢獻，加拿大原住民（FirstNations）還有獨特的藝術作品輸出；他提醒，原民藝術必須加以尊重並保護，避免市場所造成的符號滅絕。

加拿大 原住民

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