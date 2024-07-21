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強化全社會韌性 漢光將演練戰時境外戰略物資接轉

中央社／ 台北21日電

國軍漢光40號實兵演習明天登場，國軍將領證實，為確保戰時的戰略物資與援台物資能順利抵台，漢光期間將動員各部會，於某地演練「境外物資接轉暨交通運行管制」，並從中找出缺失加以精進，強化全社會防衛韌性。

國軍漢光40號實兵演習22日至26日實施，採「本島實兵不實彈、外離島實兵實彈」，聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點驗證交戰規則（ROE）、去中心化指揮管制、任務式指揮、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等，且「關鍵基礎設施防護」與「全社會防衛韌性」亦是焦點。

借鏡俄烏戰爭等衝突及考量台灣為海島國家，若台海發生戰爭，包括能源、糧食甚至國際援台物資如何送抵台灣，將成為一大課題。

據了解，今年漢光期間罕見在某地執行「境外物資接轉暨交通運行管制」，並動員多個單位及部會實施演練；軍方人士證實此事，但細節涉密不便透露。

國軍將領接受中央社訪問分析，考量戰時敵對台實施封鎖，國軍一定會將特定區域或特定港口列為重點防護，同時考量如何讓戰時物資順利接收與轉運，因此須列入防衛作戰計畫並加以演練，「物資接轉訓練絕對不能偏廢」。

將領分析，港口安全議題不分演習與否，平時都有在做演練，但港口物資接轉「非常繁複」，所涉不僅是軍方，還包括港務局、海巡、岸巡乃至道路運輸等過程，因此必須利用漢光演習期間統合各個部會進行驗證。

將領提到，境外物資接轉的科目非首次演練，但確實已多年未動員各單位實施，考量敵情威脅及近年強調「全社會防衛韌性」，有必要加以協調演練，讓戰爭及民生物資在戰時能順利運抵台灣。

前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓分析，台灣缺乏石油、天然氣、煤礦、鋼鐵等戰略物資，且均需仰賴國外進口，承平時期當然沒問題，但石油、天然氣不僅讓民生在戰時能維持正常運作，更攸關作戰存續，因此有演練物資接轉的必要性。

江炘杓強調，物資接轉相當複雜，不僅涉及陸地上協調運作，更涉及船運管制、海軍護航及反封鎖作戰，「實際上是整個作戰計畫的演練」，台灣已許久未執行此訓練。

江炘杓進一步提到，戰時的後備動員包含「人力動員」及「物力動員」，人力動員涉及內政部、國防部，有相當演練經驗；但工具機、車輛、特種車輛的物力動員由交通部管轄，平時較難演練，且全民防衛動員署的位階低於國防部，恐難以與交通部等「部」級單位協調，因此藉由漢光找出問題並加以改進，相當重要。

國軍 國防部 漢光演習

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