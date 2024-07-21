聯合報一周大事7/14~7/20

1955年7月20日，聲樂家申學庸連日因忙碌及氣候不適而弄壞了嗓子，原定當日晚間舉行的獨唱會臨時改為由鋼琴伴奏宮原淳子進行鋼琴獨奏會，申學庸兩度出場向聽眾致歉，她曾勉強試著想唱一曲以謝聽眾，可惜嗓子沙啞難出聲，結果還是頻頻鞠躬道歉。她說一等到歌喉復原，即擇期另外舉辦獨唱會，請觀眾留下當的票根，下次還有效。

2024-07-20 09:00