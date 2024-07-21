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聯合報一周大事7/14~7/20

聯合報／ 本報訊
憲法法庭19日針對國會改革法案多數內容，做出暫時處分裁定。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭19日針對國會改革法案多數內容，做出暫時處分裁定。圖／聯合報系資料照片

國內

15日：立法院會三讀通過「勞動基準法」部分條文修正案，放寬六十五歲強制退休年齡的規定。

16日：北市某私立幼兒園爆出教保員性侵、性騷擾幼童事件，監察院發布新聞稿，直接寫出事發的幼兒園及教保員姓名。

19日：國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及賴清德總統、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前，應暫時停止執行。

國外

15日：美國共和黨正式提名前總統川普成為總統候選人，川普也公布了副手人選、俄亥俄州聯邦參議員范斯。

18日：美國前總統川普接受共和黨提名角逐總統大選並發表演說，九十分鐘的演講中，兩度提及台灣。

19日：微軟發生大規模當機，全球電腦系統陷入混亂，航空業大受衝擊。十九日晚間前，全球共四萬一千多個航班因此誤點、逾四六○○個取消。

川普 監察院 美國

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