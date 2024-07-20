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台灣藝術週德國登場 藝術詮釋太陽花運動

中央社／ 台北20日電

以「藝術光點」為題，德國巴姆施泰特將有為期近2個月的「台灣藝術週」系列活動，台灣4名藝術家參展，其中可見藝術家莊毅柔刻畫台灣太陽花運動。

文化部、駐德國代表處文化組今年與德國柏林台灣協會合作，以詮釋「台灣文化」為目標推動「台灣文化光點計畫」，邀集德國多所文化機構，分別從電影、文學、音樂、藝術等面向呈現台灣，「台灣藝術週」便是其一成果。

文化部駐德國代表處文化組今天透過新聞稿表示，德國近年對台灣的關注明顯提升，期待藉由「台灣文化光點計畫」搭建平台，以藝術為媒介，與當地藝文人士及組織、民眾交陪，分享台灣豐沛的文化面貌，進而開拓未來更多合作交流的機會。

柏林台灣協會因此攜手藝文空間三號工作室畫廊（Galerie Atelier III），在德國時間20日起將於巴姆施泰推出「台灣藝術週」系列活動，三號工作室畫廊為當地重要非營利性藝術協會，長年致力於協助發展當代藝術。

三號工作室畫廊每年更會選定1個國家作為主題，舉辦文獻展示、講座、音樂會等。今年以台灣作為2024年展出主軸，凸顯台灣近來國際聲量的提升。

4名台灣藝術家創作將展出於「台灣藝術週」，包含絲綢印刷藝術家柴喬軒的Wartenau 21 Hamburg，以漢堡住屋為題，探討「家」的概念與「歸屬感」的意義；裝置藝術家莊毅柔的裝置作品「開門七件事」，展現台灣的生活哲學。

畫家許珮欣的現地創作，膠彩與混合媒材作品「房屋的景觀」，詮釋歷史時空中人類與空間所產生的微妙聯繫；插畫家幾米系列作品則以獨立展間展出「藍石頭」插圖、「地下鐵」插圖。

除此之外，活動也同步呈現德國攝影師朗曼（Detlev Langmann）「遙遠的臺灣卻又如此親近」攝影展，展出他鏡頭下的寶島風情；以及邀請專注於台灣研究的漢學家博斯肯（Dr. Gerd Boesken）舉辦講座，分享他2023年的台灣環島之旅，同時呼籲捍衛台灣自由的重要性。

「台灣藝術週」系列活動20日至9月15日將於德國巴姆施泰特登場。

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