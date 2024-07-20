為總統府音樂會暖身 西原高校行進樂隊圓山亮相

總統府音樂會今晚在兩廳院藝文廣場舉行，日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊上午搶先在圓山大飯店快閃，以清澈歌聲與氣勢磅礡樂音為晚上活動暖身，令觀眾留下深刻印象。

「2024總統府音樂會－自由之力」由總統府及中華文化總會共同舉辦，為出征法國巴黎奧運的選手們打氣。西原高校行進樂隊特別受邀來台演出，今晚將與世新大學啦啦隊組成「台日應援團」亮相，昨天下午也與世新大學啦啦隊進行排練。

文總秘書長李厚慶今天接受媒體聯訪表示，西原高校行進樂隊與世新大學啦啦隊都曾獲國際級比賽冠軍，昨天2校學生首次見面都非常興奮，且對於對方表演驚呼連連，還互相交換聯繫方式，希望可以保持聯絡。

西原高校行進樂隊與世新大學啦啦隊昨天首次共同彩排後，總統賴清德還驚喜送上珍珠奶茶，為學生們加油打氣，世新大學啦啦隊也準備台灣零食「科學麵」與台北101大樓圖案的鑰匙圈，特別贈送給遠道而來的西原高校行進樂隊。

李厚慶表示，相信共演將非常順利，2校學生互動也增進台灣與日本2國友好關係。日本是台灣的「海島厝邊」，沖繩尤其離台灣近距離，希望今晚總統府音樂會給大家不一樣的感受，也祝福台灣與日本一起在賽事上爭取更好的成績。

西原高校行進樂隊今天上午於圓山大飯店帶來10分鐘快閃演出，聚集約百名觀眾欣賞。學生們在演奏同時加入清唱橋段，清澈的嗓音吸引民眾跟著節奏打拍子，也有民眾向記者表示，本來不曉得這組團隊，但會因此想關注總統府音樂會後續演出。

「2024總統府音樂會－自由之力」今天晚上7時於台北兩廳院藝文廣場登場，文總官網及社群平台可同步查詢提供直播的電視及網路平台。