韓漫「女神降臨」「青春白卷」作者夫妻 首度攜手訪台

韓國網路漫畫平台LINE WEBTOON進軍台灣10週年，持續帶動多部台灣作品IP改編，韓漫「女神降臨」作者及「青春白卷」作者兩人為夫妻檔，為此首度一同訪台，並與台灣漫畫家M蜥相見歡。

LINE WEBTOON於2005年成立，在45萬部網路漫畫、5500萬部網路小說連載作品中，有超過900部作品曾被改編為影視作品、書籍或遊戲。其中台灣部分，則有「黑盒子」、「宅男打籃球」、「引路人」等作品啟動影視化計畫，M蜥的作品「要是未曾相遇就好了」去年宣布製作影集後，也正式完成電影授權。

LINE WEBTOON進軍台灣10週年記者會今天舉行。「女神降臨」作者Yaongyi認為，在LINE WEBTOON協助下，「女神降臨」能改編為戲劇及遊戲，讓不清楚原作的觀眾、玩家能透過戲劇或遊戲勾起好奇心，並回頭欣賞漫畫創作，甚至還能因此看到平台上不同作品，是非常正向的循環。

「女神降臨」戲劇播出時漫畫仍在連載，帶動漫畫瀏覽量，目前全球瀏覽量已突破64億。M蜥作品也即將迎接影視化，她觀察，許多影視作品出自於韓國網漫，她也抱持同樣心情，努力觀察這些作品特點，才創作出「要是未曾相遇就好了」，並得以進軍韓國連載，並完成影視化夢想。

「青春白卷」為LINE WEBTOON進軍台灣第1年起的連載作品，現已完結。作者田善旭表示，他在韓國偶爾會有粉絲見面會，每回看到真正的讀者總覺得很神奇，此次前來台灣將舉行粉絲見面會，同樣感到不敢置信，「真的有台灣讀者喜歡我的作品嗎？」

值得一提的是，田善旭與Yaongyi也是因LINEWEBTOON聚會而結識，才成為夫妻，夫妻在網路上擁有高人氣，尤其外型美豔的Yaongyi更被網友封為「女神降臨」，夫妻此次首度一起造訪台灣，希望品嘗芒果冰、珍奶、古早味蛋糕等。Yaongyi還是電影「不能說的．秘密」的粉絲，希望能到拍攝場景一遊。

LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮表示，LINE WEBTOON未來10年將成為各界IP改編的首選，邁向「全球IP孵化器」，LINE WEBTOON將持續推動台灣市場，提供更好的創作環境和資源支持本土創作者，引領台灣作品多元發展、走向全球舞台。