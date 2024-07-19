加拿大原住民議員訪台灣部落 如回到家鄉

正在台灣訪問的加拿大原住民國會議員代表團這兩天深入原鄉，探訪排灣族和魯凱族部落。團員們表示，宛如回到家鄉般親切；加台原住民在文化、歷史和心靈上多有相近，期盼進一步深化關係。

遠渡重洋到台灣訪問的8位加拿大聯邦參眾議員，這兩天造訪屏東三地門和神山部落，欣賞歌舞表演、品嘗風味美食、燒製琉璃珠、拜訪傳統家屋等，並與原住民長老和年輕人共敘日常，深度探索排灣族和魯凱族文化。

加拿大參議院原住民委員會主席法萊恩（Brian Francis）是訪問團團長。他接受記者越洋電訪表示，這是一次驚奇之旅，充滿溫暖與感動。「雖然我第一次來，但就像是回家鄉探訪表兄弟一樣，完全沒有隔閡。」

法萊恩很喜歡台灣原住民族歌舞表演。「我意外地發現，舞者頭飾和我的民族裝扮非常相似，都有鮮花、獵物皮毛和猛禽尾羽等裝飾物。歌聲旋律和舞步節奏也有很大的雷同處，我幾乎能跟上節拍哼幾段。」

另一位原住民聯邦參議員懷茱蒂（Judy White）觀賞歌舞時感動流淚。她說：「我的心靈受到感應，一如家鄉音律在敲打著我。」

加拿大原住民分為三大族群：第一民族（First Nations）、因紐特族（Inuit）和梅蒂斯（Métis）。法萊恩和懷朱蒂都屬於第一民族。

因紐特族聯邦眾議員伊洛莉（Lori Idlout）對參訪魯凱族長老之家印象深刻，認為這不僅是族人領袖的家屋，且蘊藏深厚的歷史文化。她說：「長老之家非常奇妙。我一腳踏入後，就能感受到與台灣原住民在靈魂上的連結。」

團員們表示，深入部落才能看見原鄉之美，例如手作燒製琉璃珠時，講解員說明琉璃珠在排灣族傳統中，被視為如鑽石般的寶物；品嘗部落美食時，了解食材均來自農耕大地，深深領悟「一方水土一方人」的意境。

身為梅蒂斯人的聯邦眾議員戴雷克（Blake Desjarlais）說：「台灣原民堅持文化傳承、維持祖先生活方式，在這些精神上，我看到自己族人的影子。這是一種民族韌性，對自我身分的驕傲。對原民來說，與土地的連結是最重要的，因為土地為我們提供食物，人類與大自然密不可分。」

法萊恩對台灣推動原住民教育和經濟上的努力印象深刻。他說：「我和台灣原住民少年交流時，對他們積極學習母語，並為傳統文化感到驕傲之情印象深刻。我也看到台灣原住民社區經過改造創新後衍生出的觀光效益，這一些加拿大都正在做，可以汲取台灣經濟更上一層樓。」

加拿大和台灣的原住民交流，符合加拿大「印太戰略」目標。加拿大國會去年公布的「台灣報告書」其中一章節，也強調原住民合作的必要性；其中提到加拿大應支持台灣有意義地參與國際組織，包括參與聯合國原住民議題常設論壇（UNPFII）。