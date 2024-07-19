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立委辦403震災重建說明會 內政部允從速從優協助

中央社／ 台北19日電

內政部次長董建宏今天受邀參加國民黨立委傅崐萁舉行的0403災後重建主決議說明會，他表示，地震過後相關重建工作已有成果，內政部秉持從速、從優、從簡精神，中央地方一起合作，給予受災戶必要協助。

立法院各黨團16日協商後同意403震災重建條例草案不予審議，而於院會通過0403災後重建及振興相關主決議。內政部今天透過新聞稿轉述董建宏參與傅崐萁舉辦的「0403震災協助地方重建說明會」經過。

內政部指出，本次會議由國土管理署說明0403花蓮重建復原工作及進度說明，包括弱層補強補助、耐震評估與危老都更補助、受災戶住宅貸款利息補貼等預算經費，由中央統籌分配稅款、中央都市更新基金、住宅基金等超過新台幣31億元強力支持，並就立法院16日通過的主決議內容向與會人員說明。

董建宏強調，總統賴清德、行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳非常重視花蓮災後重建，第一時間成立內政部花蓮重建專案辦公室，並提供就近、就地的專業服務。

董建宏指出，有關今天災民就立法院通過主決議所提意見，涉及居住權益保障、整體補助費用合理性及政府財政運用公平性等因素，內政部將儘速研議辦法，並結合各方資源全面照顧災民，使災民能夠早日恢復日常生活。

傅崐萁 內政部 受災戶 災後 花蓮

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