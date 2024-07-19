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響應「曼德拉國際日」 慈濟關懷全球長者

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為慈濟基金會提供
照片為慈濟基金會提供

每年7月18日為「曼德拉國際日」，南非聯絡辦事處(Liaison Office of South Africa)與慈濟基金會合作，在慈濟臺北市中山八德環保教育站參與「記憶保養班」運作，扮演陪伴天使為老人家服務，協助他們製作具南非色彩的彩虹項鍊鑽，並帶動南非歌曲團康，介紹南非及曼德拉日，為老人家帶來不一樣的新奇課程。

今年曼德拉日活動，除了有南非聯絡辦事處代表安德漢率領同仁參加，同時有包括匈牙利、馬來西亞、阿曼、史瓦帝尼、約旦、印尼、墨西哥、韓國、海地、奈及利亞、沙烏地阿拉伯、馬紹爾群島、吐瓦魯等十四國駐臺使節，以及非營利團體臺灣南非交流協會共襄盛舉。

7月18日是南非民主之父曼德拉的誕辰，聯合國於2009年訂定為國際節日，在臺灣的南非聯絡辦事處每年的這天，透過與慈濟合作在社區服務，包括淨灘、做環保等不同活動紀念曼德拉。南非聯絡辦事處代表安德漢說，今年曼德拉日的主題是打擊貧窮和社會不公，每個人都須積極參與社區活動，透過活動參與，可以對世界造成改變，未來將積極推廣類似活動，提高大眾參與，讓曼德拉精神世代相傳。

慈濟基金會顏博文執行長特地從花蓮趕來參加並致詞表示，南非的曼德拉一生致力於打破種族不平等，追求自由和人類尊嚴，就是要追求更好的世界，他努力跨越種膚色、社會地位和信仰，強調我們的雙手可以讓世界更美好，「這樣的理念和慈濟證嚴法師是相同的」。三十幾年來慈濟環保站已發展出一套完整的長照體系，年長者的記憶保養課程便是其中一項，很歡迎外國友人來體驗參與。

慈濟記憶保養班響應曼德拉國際日，營造濃濃的南非味，手作課以環保站回收的五彩緞帶和易開罐拉環為素材，設計出與南非國旗色彩相仿的彩虹項鍊鑽；圖畫課以手沾不同顏料，按在白紙上，印出不同色彩的手印，響應曼德拉呼籲，大手牽小手一起做出改變，讓世界更美好。

駐臺北韓國代表部代表李殷鎬首次按手印，看著色彩繽紛的手印，他覺得這是代表南非種族的多元化融合，也讓他想起九十一歲的母親。他說，曼德拉日就是弘揚不同族群合融合，看到老人家與年輕人互動，自己有機會參與，十分開心。他認為，這種互動對年長者絕對有幫助，「我們都會老，透過這樣的活動，增加年長者的活力，是很重要的」。

老人家最愛的運動課讓大家動起來，撤去椅子，圍成大圓圈，擺動雙手雙腳，將煩惱拋諸腦外。一首「鴨子舞」將外國友人和老人家之間的隔閡打破，南非歌曲「前進南非」（Shosholoza），更進一步讓大家融成一片。熱鬧的氣氛久久不能止息。

吐瓦魯大使館臨時代辦席拉，看到老人家玩得開心有感而發，她說，自己的媽媽有點失智，所以她很能同理這些老人家，覺得跟他們很親近，和他們在一起活動，令她覺得既歡喜又有意義。這次的活動，讓她認識不少朋友，也看到慈濟做了這麼多不同面相的慈善，期待有機會和慈濟合作，尤其在垃圾管理方面，讓世界成為更好的地方。

印尼辦事處駐台北印尼經貿易代表處旅遊局長Ichwan Joesoef ，看到在場有多位來臺協助老人家的印尼籍勞工，親切地問候她們。他說，她們來到臺灣，大多覺得生活很舒適，也習慣照顧這裡的老人，印尼辦事處最重要的工作，就是讓他們更容易融入臺灣這個環境；慈濟花了很多心思在老人照顧上面，他希望未來透過這些活動，讓印尼勞工學到東西，回去更能幫助照顧老人。

慈濟基金會表示，中山八德記憶保養班每個星期為年長者規劃樂齡遊戲，給予肢體及腦力刺激，達到延緩老化進程。今年的曼德拉國際日活動，選擇在這兒以老人家為服務對象，開啟不同的志工體驗，吸引歷來最多外國使節參與，對他們來說，是一個完全不同的經歷，對記憶班的長者，更是難得的與外國朋友接觸的經驗。

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南非 慈濟

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