新住民勞參率高於國人 逾七成願留在台灣養老

內政部19日公布112年「新住民生活需求調查」結果，調查顯示，92.1%在台新住民認為最近的日子過得快樂、工作滿意度達94.8%、曾參加各項照顧服務措施的新住民達62.9%、約三分之一的新住民過去一年曾參與社會活動。其中勞參率也比國人來得高，整體勞動參與率為75％，高於國人的59.2%。

內政部長劉世芳表示，我國的婚姻移民人數已近60萬人，為瞭解新住民在台生活需求情形，2003年起，每5年辦理1次全國「新住民生活需求調查」，這次是第5次調查，共完成1萬餘份有效樣本，結果顯示，不論新住民的納保率、家庭收入或使用政府提供之照顧服務措施等情形，都有所提升，顯示各級政府及民間團體的扶助及服務措施已產生一定的成效。結合近日通過的新住民專法，擴大新住民的定義範圍，政府將朝向建構更全方位之新住民政策繼續努力。

這次調查顯示，我國新住民以45至64歲中高齡居多，占45.6%，其次為35至44歲青壯年，占41.1%；在台工作以服務業為主，占60.5%，與國人相似；整體勞動參與率為75%，明顯高於國人的59.2%；家庭平均月收入也較前次2018年調查提升18.2%，增加9,576元。此外，在政府努力推動新住民多元就業機會的各種措施下，受訪者對目前工作滿意度達94.8%，持有技術士證的比例，也自107年調查的6.1%提升至8.7%。

另外，新住民朋友已創業者占15.4%。現場有來自新加坡的烘焙師劉洺愷，他說108年來台工作，由於溫暖的人情味加上與太太相戀，就萌生在臺成家立業的想法，近年已在淡水展店圓夢；此外來自越南的姐妹武佩玟，取得氬氣鎢極電銲甲級證照，十分難得；來自中國大陸的王婷，考取電腦應用軟體乙級證照，雙雙獲得本年度新住民證照獎勵金的獎勵，他們希望自己的經歷也能鼓勵其他新住民，勇於挑戰、實現自我。

內政部指出，這次調查發現，有75.9%新住民在台居住期間已超過十年，39%超過20年。曾參加各項照顧服務措施的新住民，也從2018年調查的54.2%增加到62.9%，參與的主要項目，包括汽機車駕訓考照、國中小補校、成人基本教育研習班、識字班等，顯示新住民願意積極融入在台的生活。在家庭與工作之餘，有31.5%的新住民過去一年有參與社會活動、投入公益領域，成為豐富台灣社會的在地新力量。

內政部說，這次調查特別詢問50歲以上新住民對於未來老年生活的想法，有77.3%選擇在台灣養老，15.6%尚未決定，期盼政府能提供長期照顧服務、中高齡就業等資訊與相關協助。而5成以上新住民認為台灣社會、工作場域與政府對新住民的態度與服務，都比來臺初期變得更好，4成認為差不多，顯示台灣社會整體持續朝多元友善的社會邁進。