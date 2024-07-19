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總統：續推阿里山軸帶計畫 帶動嘉義縣市觀光

中央社／ 嘉義縣19日電

阿里山林業鐵路7月6日恢復全線通車，總統賴清德今天上阿里山參加全線通車感恩活動表示，將繼續推動「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」，帶動嘉義觀光，吸引外國觀光客。

阿里山林鐵全線通車，農業部林業及自然保育署今天在阿里山車站2樓戶外廣場舉行感恩活動，賴總統、民進黨籍立委王美惠、陳冠廷、民眾黨籍立委張啟楷、嘉義縣長翁章梁與地方各界人士與會。鄒族部落古謠隊現場吟唱祭儀歌謠、古調，讓大家重回時光列車。

賴總統致詞表示，代表全體民眾感謝中央與地方所有參與這項重大建設每個人的共同努力，讓百年歷史、享譽全世界的林鐵通車。

賴總統強調，要持續推動大阿里山軸帶建設計畫，帶動嘉義縣市觀光產業，也幫台灣吸引外國觀光客；他當副統統時曾邀駐外使節走阿里山特富野林道非常漂亮，還有去達邦部落吃原住民美食，這都要串連起來，讓這條鐵路的觀光效益更高，帶動地方繁榮。

賴總統提到，擔任行政院長時，曾到嘉義市林業文化園區看歷史建築，時任行政院政務委員張景森負責前瞻計畫經費分配工作，交待張景森鼎力支持，林鐵要全線通車。

賴總統指出，那時做了三點要求。第1，要做到安全第一，因為那段期間常聽到出軌、故障等意外；第2，要全線通車，很高興旅客現在可搭台鐵到嘉義車站，再搭林鐵到北門、阿里山、祝山，做完整鐵道之旅；第3，要把文化放在裡面。

賴總統說，他年少時就聽過阿里山的盛名，「阿里山的姑娘美如水，阿里山的少年強又壯」，從小對阿里山充滿憧憬，所以要把阿里山的文化融在鐵道裡面，將各種旅遊需求的面貌都放一起，這才是最好的。

賴總統表示，嘉義縣市要發展文化觀光產業重點在3個地方，故宮南院、鐵道、阿里山。今天聽到阿里山林鐵國外姐妹鐵道代表的稱讚，他們都是各國重要的鐵路，代表阿里山林鐵也是國際級的，歡迎旅遊業者把外國遊客帶來阿里山。

農業部網站指出，「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」以阿里山鐵路百年文化歷史與建設為基礎，就林業、交通、部落、產業、步道、農村再生、地方創生等面向與阿里山相關機關共同研議，於「保存文化、體驗在地、共榮共融、永續經營」願景下，攜手相關部會，共同形塑大阿里山地區形塑為台灣山林瑰寶。

並藉由阿里山林業鐵路及軸帶亮點建設，串聯區域軌道與交通路網，縫合遊憩網絡，打造國際級遊憩景區，帶動地方聚落發展。

阿里山林鐵歷經風災侵襲，中斷迄今15年，期間林業保育署、林鐵文資處推行各項重大工程，從列車、場站及人員等多方面加強安全管理，提升營運安全性、穩定性及可靠性。今年5月17日全線通車的最後一哩路「42號隧道」工程竣工，7月6日正式全線通車，旅客可由嘉義車站搭乘林鐵抵達阿里山車站。

嘉義 火車 鐵道 阿里山

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