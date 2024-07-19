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智慧公益、輸出日本！台積電慈善基金會「健康長壽」三角模式 張淑芬：分享經驗幫助更多人

文／ 張世杰 提供

日本是全球高齡人口比例最高國家，如今來自台灣的「智慧公益」輸出日本！台積電慈善基金會長期關注長者健康、延緩失能失智，7月17日赴台積電熊本廠座落的菊陽町，分享「企業x醫院／大學x社區」的健康長壽三角模式，台積電慈善基金會董事長張淑芬說，來熊本分享經驗非常開心，特別是透過與熊本大學的醫學合作，也可以幫到JASM熊本晶圓廠的派駐同仁，在小兒醫療資源協助，大家都跨出幫助他人和學習事物的一步，基金會未來也樂於把經驗分享給更多需要幫助的企業。

日本熊本縣菊陽町長𠮷本孝寿（Takatoshi Yoshimoto ）也感謝台積電慈善基金會，願意分享經驗及穿針引線，讓菊陽町朝向日本壽命最長、最宜居的地方。

台積電慈善基金會攜手陽明交通大學、關渡醫院，前往台積電熊本廠座落的菊陽町，分享「企業x醫院／大學x社區」的健康長壽三角模式。 圖／張皓婷 攝影
台積電慈善基金會攜手陽明交通大學、關渡醫院，前往台積電熊本廠座落的菊陽町，分享「企業x醫院／大學x社區」的健康長壽三角模式。 圖／張皓婷 攝影

台積電慈善基金會近年與陽明交通大學、關渡醫院合作，發展出智慧醫療、台積電志工參與、活化高齡社區的三角模式，除了串連醫院照顧的在地社區，更讓台積員工在志工活動中，也獲得許多的價值與感動。

台積電慈善基金會與陽明交通大學校長林奇宏、關渡醫院長陳亮恭，7月17日、18日前往台積電熊本廠所在的菊陽町，與熊本大學及及日本國立長壽醫療研究中心深度交流；為締結雙方友好合作，台積電慈善基金會準備3組ASUS無線手持超音波，由張淑芬親自贈送給熊本大學校長小川久雄（Hisao Ogawa），該設備具備無線輕量化特點，方便醫師臨床醫學、攜出外診。

台積電慈善基金會準備3組ASUS無線手持超音波，由張淑芬親自贈送給熊本大學校長小川久雄（Hisao Ogawa），該設備具備無線輕量化特點，方便醫師臨床醫學、攜出外診。 圖／張皓婷 攝影
台積電慈善基金會準備3組ASUS無線手持超音波，由張淑芬親自贈送給熊本大學校長小川久雄（Hisao Ogawa），該設備具備無線輕量化特點，方便醫師臨床醫學、攜出外診。 圖／張皓婷 攝影

台積電慈善基金會除了分享「企業x醫院x社區」的三角公益模式，也參訪最新啟用的菊陽町綜合體育館，了解當地如何透過運動，幫助高齡長者活化健康。當聽到解說人員提到，現場長者平均年齡超過80歲時，台積電慈善基金會董事長張淑芬忍不住稱讚，長者們的活力表現，絲毫看不出是80歲、反而像60歲，讓現場長者們拍手感謝讚美。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，基金會長期關注高齡議題，這次來到日本熊本經驗交流，大家正在迎接新的項目和新的希望，她也感到非常興奮與開心。

台積電慈善基金會參訪最新啟用的菊陽町綜合體育館，了解當地如何透過運動，幫助高齡長者活化健康，台積電慈善基金會董事長張淑芬也稱讚長者們的活力表現。 圖／張皓婷 攝影
台積電慈善基金會參訪最新啟用的菊陽町綜合體育館，了解當地如何透過運動，幫助高齡長者活化健康，台積電慈善基金會董事長張淑芬也稱讚長者們的活力表現。 圖／張皓婷 攝影

現場媒體也詢問，隨著台積電全球擴廠，基金會未來會持續發揮影響力、協助台積電廠區與各國地方的友善合作？張淑芬說到，不論是在台灣或海外，基金會重點策略與做的事情都是一樣的，就是透過我們第一線觀察實作歸納整理的模型，來幫助更多有需要的合作，所以如果企業或是有附屬醫院的大學有需要幫助的地方，基金會都樂意把經驗分享給大家，也期許更多海內外企業一起響應。

熊本大學生命科學研究部的數據指出，世界平均高齡人口比例為9.8％，但日本的高齡人口比例則高達29.1%、是世界第一，而熊本縣的人口高齡化速度、高齡人口比例，皆高於全國平均值，現況更存在「平均餘命長、健康預期餘命短」的問題。

未來雙邊將以台積電熊本廠座落的菊陽町為據點，台積電慈善基金會、陽明交通大學、關渡醫院及熊本大學將一起合作，將借鏡「企業x醫院x社區」三角模式，朝向「預防失智症發生、減少長期照護人數」目標努力。

台積電慈善基金會董事長張淑芬認為，這次來到日本熊本經驗交流，大家正在迎接新的項目和新的希望，她也感到非常興奮與開心，因為大家都跨出幫助他人和學習更多事物的一步。 圖／張皓婷 攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬認為，這次來到日本熊本經驗交流，大家正在迎接新的項目和新的希望，她也感到非常興奮與開心，因為大家都跨出幫助他人和學習更多事物的一步。 圖／張皓婷 攝影

菊陽町長𠮷本孝寿（Takatoshi Yoshimoto ）也感謝台積電慈善基金會，表示菊池町的人口已經快速增加，現在大約有4萬4千名居民，高齡者逐漸增加，高齡化的現象是不可避免的，因此這是一個挑戰，現在也積極推動預防失智症的活動，期待成為台積電慈善基金會、關渡醫院、陽明交大、熊本大學的夥伴，一起讓菊池町將努力成為日本壽命最長的町，變成宜居城市。

從2014年起，台積電慈善基金會就開始關注獨居老人議題，打造協助獨老的「愛互聯」平台，與有意願合作夥伴、在地民間社福單位，協助獨老前往合作醫療院所就診、提供相關醫療資源；如今晉升為「企業x醫院x社區」的健康長壽三角模式，更把「善的循環」輸出海外。

日本熊本縣菊陽町感謝台積電慈善基金會，願意分享經驗及穿針引線，讓菊陽町朝向日本壽命最長、最宜居的地方。 圖／張皓婷 攝影
日本熊本縣菊陽町感謝台積電慈善基金會，願意分享經驗及穿針引線，讓菊陽町朝向日本壽命最長、最宜居的地方。 圖／張皓婷 攝影

台積電慈善基金會表示，以張淑芬提倡的健康長壽理念，與陽明交通大學、關渡醫院長陳亮恭合作，並導入台積電志工，推動「社區型銀髮健身俱樂部」，引進全球知名 SMARC 智能及合適老化肌力型運動器材，強化上下肢、核心肌群及心肺功能，以延緩老化及預防失能為目標。

同時，首創高精準化與 AI 評估功能的運動設備，透過智能器材網絡平台，給予個人化評估及訓練處方，並結合學生社區服務學習、培育運動指導員種子教師，除了陪伴社區長輩進行服務，未來評估將這模式持續複製，推廣到偏鄉以服務更多的獨居老人。

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