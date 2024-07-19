何佩珊籲工地設置降溫三寶 加強熱危害預防

日頭赤炎炎，戶外工作小心熱傷害。勞動部長何佩珊今天提醒，戶外工作建議設置「降溫三寶」，未來高溫達標，工地卻沒有降溫設備將開罰，希望雇主做好熱危害預防。

台灣入夏以來，天氣持續高溫炎熱，勞動部職業安全衛生署舉辦「高氣溫暨缺氧危害預防示範觀摩會」，現場模擬勞工在營造工地等戶外工作時，雇主可以運用降低熱危害的相關設備，呼籲雇主加強預防。

何佩珊訪視工地設施，慰問作業勞工的辛勞，也呼籲雇主落實各項危害預防措施，提供勞工健康安全的工作環境。

何佩珊說，極端氣候加劇成為工地工作另1項挑戰，近年每逢夏季7、8月高溫，因熱危害而導致的工安意外確實有上升跡象，因此職安署加強夏季高溫勞檢，近期也預備修正夏季高溫熱危害預防作業相關法規等。

職安署目前正在預告修正「職業安全衛生設施規則」，要求雇主應於熱危害風險達第4級的高風險危害時採必要措施，不用限期改善就可開罰新台幣3萬至15萬元罰鍰。

何佩珊提醒，戶外工作有「降溫三寶」，包含移動冷氣、噴霧灑水設備及電風扇等，這都是當前最重要防高溫設施，職安署已經在修正法規，未來工地應設置降溫設備等，否則可以開罰。

何佩珊強調，「開罰不是目的」，而是希望雇主可以加強勞工的熱危害預防，尤其現在是缺工時代，中高齡勞工通常有三高疾病，熱危害更可能誘發致病因子，呼籲雇主多留意。

職安署長鄒子廉說，職安署今年也加強高溫熱危害預防的勞動檢查，其中230場次會針對特別高風險高溫危害場所，另外也會針對營造工作做高溫檢查進行逾5000場次。

鄒子廉提到，新法規預計8月公告上路，將會先有一陣子的宣導期，預計9月起，只要雇主沒有做好熱危害預防設備等就會開罰。