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沖繩西原高校行進樂隊101快閃 民眾直呼卡哇伊

中央社／ 王寶兒台北19日電

日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊今天首度在台快閃，以3首曲目演出在台北101大樓前亮相，登場前即有民眾「卡位」守候，學生頻頻向觀眾揮手致意，民眾直呼「卡哇伊」。

總統府及中華文化總會邀請，西原高等學校行進樂隊71名師生17日抵台，明天將在「2024總統府音樂會－自由之力」演出，今天搶先在101大樓前熱舞。即便演出時間近中午，他們仍穿著長袖正式演出服裝，熱情滿滿唱跳「青與夏」、「我最強」及「搖擺不定的羅曼蒂克」曲目。

文總秘書長李厚慶向中央社記者表示，西原高校行進樂隊為總統府音樂會演出訪台5天，因為希望更多台灣朋友認識、看見學生們的精湛演出，文總也安排了101大樓及圓山大飯店快閃活動，今早首次公開演出，一大早就有民眾前來「卡位」，很多人說明天早上還要追到圓山飯店再看1次。

文總過去邀請「橘色惡魔」及「翡翠騎士」訪台，有觀眾今天向記者分享，最早是因「橘色惡魔」來台才更熟悉行進樂隊演出方式，在「橘色惡魔」2度訪台及「翡翠騎士」來台時皆有觀賞，今天因此特別到現場為學生加油。

李厚慶透露，西原高校行進樂隊結束101快閃演出後，行程馬不停蹄，下午馬上則要和一同在總統府音樂會演出的世新啦啦隊會面排練，準備明晚在總統府音樂會上展現最棒表現。

日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊明天上午9時30分將在圓山大飯店前快閃演出，晚上7時則將在總統府音樂會登場。

快閃 總統府 音樂會

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