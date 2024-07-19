文化部獎勵繪本及圖文書創作新秀 每人60萬元

文化部今年首度辦理「繪本及圖文書創作新秀獎勵作業要點」徵件，每年預計培育30名繪本新秀，每人提供新台幣60萬元獎勵金。

根據文化部今天發布新聞稿，凡未曾出版或曾出版2本以內繪本或圖文書新秀創作者都可申請，即日起到10月15日受理。創作過程由評審委員擔任培力導師陪伴創作；作品完成後更有機會獲出版及納入外譯推廣名單。

文化部說，文化部長李遠上任後就提出獎勵繪本新秀構想，經政策研擬及業界徵詢後推出新秀獎勵計畫。

李遠表示，希望以提供30名創作者1年基本生活費方式讓創作者安心創作，「如果1年1800萬的投資，能夠為台灣產出30本精彩的繪本，這個投資相當值得。」

文化部說，繪本創作獎勵創作期程以1年為原則，作品完成後，文化部將評選3名「年度新秀推薦」，額外核予獎勵金5萬元，並協助出版及納入「文化黑潮之拓展台流文本外譯Books from Taiwan 2.0」外譯推廣名單。

文化部表示，台灣繪本與圖文書創作近年多次獲國外大獎肯定，如插畫家阿尼默「情批」獲2021年波隆那拉加茲獎年度主題「Poetry詩類別」評審優選獎，插畫家林廉恩「HOME」獲2021年波隆那拉加茲獎故事類首獎，孫俊「誰的襪子」獲2023年波隆那拉加茲獎漫畫類幼兒首獎等，希望透過建立共學機制，提供有才華新秀創作空間及出版機會，進一步將優秀作品推向國內、外市場。相關要點可參考文化部獎補助資訊網。