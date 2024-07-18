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中研院解密大規模細胞死亡之謎 研究登自然期刊

中央社／ 台北18日電

生命發育過程中，細胞迅速增生同時會伴隨大規模的細胞死亡，一直是未解之謎，中研院研究團隊近日發現，活性氧化物所造成的鐵死亡觸發波是主因，研究登上國際頂尖期刊「自然」。

中研院表示，從19世紀以來，科學家們發現在生命發育的過程中，細胞會迅速增生並分化出多細胞生物體上的各種組織與器官，但增生的同時為什麼會伴隨大規模的細胞死亡是一道百年未解之謎。

中研院今天召開記者會公布最新成果，中研院分子生物研究所助研究員陳昇宏的研究團隊，首度發現「活性氧化物」所造成的鐵死亡觸發波（ferroptosistrigger wave），是造成大規模細胞死亡的原因，為胚胎發育提供了一種新的解釋。

中研院說，有別於一般的細胞凋亡和壞死，細胞的鐵死亡為近年科學界所發現的另一種細胞死亡方式，但科學家對其還認識不多，這次研究運用化學與基因的量化調控發現，活性氧化物的「訊息回饋迴路」，是鐵死亡觸發波發生與傳播的主要機制。

陳昇宏指出，不同於單次造成兩、三個細胞死亡的擴散作用，由活性氧化物引起的鐵死亡觸發波一次可使動輒數百萬個細胞死亡，而鐵死亡觸發波的機制，是透過化學訊號將細胞的開關打開，當細胞接收到訊息後，再傳給下一個細胞，類似骨牌效應的概念。

陳昇宏說，研究團隊使用24小時不間斷的細胞縮時動態攝影，結合大數據影像分析，發現鐵死亡觸發波可藉由化學訊號的連續觸發，進行長距離、無邊際的等速傳播，「就像在雕刻一件藝術品一樣，鐵死亡觸發波引起的大規模細胞死亡，可以清除大面積的臨時組織」。

中研院表示，在生命發育過程中，細胞的增生和死亡都在器官生成的過程扮演不同作用，在演化的長河裡，大規模細胞死亡的發生與調控仍是個未解之謎，這項開創性的研究不僅是對細胞大規模死亡的學術探討，也提出「鐵死亡觸發波」擔任雕琢生命之手的角色，有助於為生物醫學裡的癌症治療，提供新的解方。

中研院也說，此研究成果已經於7月登上國際頂尖期刊「自然」（Nature）。

中研院 團隊

延伸閱讀

中研院發現「鐵死亡觸發波」解密細胞生死 有望治癌應用

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