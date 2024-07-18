回望女性音樂家克拉拉舒曼 王佩瑤帶樂迷回顧傳奇

鋼琴家及作曲家克拉拉‧舒曼是古典音樂史上最知名的女性音樂家之一，饗響文化藝術基金會邀約鋼琴家王佩瑤策畫一系列音樂會演出，以小型場域與樂迷互動，感受克拉拉的音樂傳奇。

克拉拉．舒曼（Clara Josephine Schumann）是知名作曲家舒曼（Robert Alexander Schumann）的妻子，從小就是天才型鋼琴家，7歲起隨父習樂、四處巡演，在巴黎、維也納等城市發展。與舒曼結婚後育有8名子女。知名作曲家布拉姆斯（Johannes Brahms）也深受舒曼夫婦影響，3名音樂家之間有無數情感聯繫。

為了「回望克拉拉．舒曼」音樂會，王佩瑤親自拜訪舒曼博物館，整理相關史料。王佩瑤表示，看見克拉拉身為妻子、母親與鋼琴家，能在多重身分中優雅轉換，「在蒐集文獻過程中，我發現克拉拉除了是優秀鋼琴家、作曲家與眾作曲家繆斯之外，她也是很有想法的製作人和行銷者。」

王佩瑤說，從克拉拉60年的演奏生涯、1300多場歷史文獻的節目單中發現，克拉拉從演出曲目的安排，到如何讓大眾接受她先生的作品，克拉拉都有自己的策略，這也是我想做這一系列音樂會的靈感。」

王佩瑤與團隊2023年做了「首部曲」，回顧克拉拉與先生舒曼從戀愛到婚後生活。今年的「二部曲」則將重點放在舒曼夫妻婚後10餘年內的音樂創作及人生起伏，「樂迷可以聽見克拉拉最景仰的貝多芬、孟德爾頌等人的作品，也有來自摯友布拉姆斯溫暖的擁抱。」

饗響文化藝術基金會執行長陳慧如在新聞資料中表示，早在100多年前，克拉拉以她的天賦跟韌性，突破社會及環境設下的重圍，「透過深探她的故事，我們看到的不只是女性典範，更是身為人在面對生命困境，如何依靠他們的熱愛開創新局。這是一場沒有台詞，但言詞滿溢的演出，歡迎大家來欣賞。」

音樂會由王佩瑤擔任鋼琴演奏與編導，攜手小提琴家陳瑾瑒、大提琴家高炳坤共同擔綱演出，舞者陳武康擔任朗讀演譯，劇場人林如萍、莫子儀也為音樂會做聲音演出。

「回望克拉拉．舒曼」二部曲音樂會將於7月26日及27日演出，地點在國立臺灣大學雅頌坊，7月28日在雲林聲泊廳演出。台北場為音樂會劇場型式；雲林聲泊廳場次則為家庭音樂會形式，並將安排幕後策劃的座談分享。