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逛展集章抽大獎！來《臺南400-健康福祉展》就有機會抱走電動自行車！

文／ 臺南市政府衛生局 提供

《Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400-健康福祉展》展期至113年8月4日，參觀時間為週二至週日上午10時至下午6時，每週一休館，展覽採免費入場參觀。 圖／臺南市政府衛生局 提供
《Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400-健康福祉展》展期至113年8月4日，參觀時間為週二至週日上午10時至下午6時，每週一休館，展覽採免費入場參觀。 圖／臺南市政府衛生局 提供

臺南市政府衛生局響應「臺南400」，6月30日至8月4日在耘非凡美術館展出《Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400-健康福祉展》，帶領民眾探尋臺南公共衛生醫療、照護及社會福祉的發展。

除了豐富的展覽內容，此次展覽特別結合集章摸彩活動，於展場內設置三款限定紀念章，分別有古色古香款「醫師自輪車(台語：腳踏車之意)」、朝氣應援款「我很健康」以及可愛喵喵款「貓醫生」，除了提供觀展民眾自由蓋章留念外，凡是來看展的民眾於入場前，即可至服務台領取一張集章摸彩券，邊看展邊收集紀念章，集滿後將收執聯投入展場摸彩箱即可獲得摸彩資格！

《Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400-健康福祉展》特別設計三款展場限定紀念章，每款都很值得收藏。 圖／臺南市政府衛生局 提供
《Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400-健康福祉展》特別設計三款展場限定紀念章，每款都很值得收藏。 圖／臺南市政府衛生局 提供

本次摸彩活動獎品豐富且扣合展覽主題以健康生活作規劃，獎項包含：提供休閒運動的好朋友「電動自行車」、體能訓練的好夥伴「智慧手錶」以及管理健康的好幫手「血壓計」等多項好禮，只要來看展就有機會抱走各項大獎喔！摸彩活動將於8月4日下午抽出各獎項幸運得主。

《Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400-健康福祉展》推出逛展集章摸彩活動，完成集章任務就有機會帶走價值4萬多元的電動自行車。 圖／臺南市政府衛生局 提供
《Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400-健康福祉展》推出逛展集章摸彩活動，完成集章任務就有機會帶走價值4萬多元的電動自行車。 圖／臺南市政府衛生局 提供

此外，展覽期間的每個周末六日也有特別安排親子手作、健身樂活、桌遊同樂及健康講座等多樣課程提供民眾報名體驗，歡迎民眾踴躍報名參加。更多展覽相關資訊，請鎖定臺南市政府衛生局官網的臺南400活動專區公告(臺南市政府衛生局廣告)

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