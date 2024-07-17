外交部奧運短片上線 中英法3語「迎向世界」

巴黎奧運將登場，外交部特別策製的「台灣 迎向世界（Taiwan: Win Over The World）」短片上線各平台，外交部今天表示，該短片有中、英、法3語版本，向國際社會傳達台灣積極參加巴黎奧運及台灣堅定走向世界的正面形象。

外交部發布新聞稿指出，「台灣 迎向世界（Taiwan: Win Over The World）」短片從神秘的島嶼說起，由台灣人日常運動交織運動員專業受訓畫面，結合台灣地景人文及高科技等影像，呈現民主、和平及繁榮的樣貌，也藉以呼應政府「總合外交」元素。

外交部也說，片中透過Chinese Taipei與Taiwan交錯畫面，除凸顯台灣特殊國際處境外，也揭曉台灣雖以「中華台北」參與奧運，但最後將以「台灣隊」贏得國際喝采。

外交部表示，影片也透過四個篇章的雙關語，凸顯選手參賽及台灣人日常兼具的特質。「毅力」篇呈現運動員全力以赴及台灣人的積極進取，「熱情」篇呈現選手認真練習及國人的熱忱活力，「冷靜」篇呈現台灣人面臨挑戰的沈著及韌性，「創新」篇則呈現台灣運用科技培訓國手及傲視全球的晶片等高科技。

外交部也說，片尾呼應奧運彰顯參與、平等、和平的精神，呈現台灣選手和外國選手在國際賽事後擁抱，以及穿著台灣國家隊服運動員充滿信心的畫面，傳達台灣積極參與巴黎奧運及國際社會、立志成為「世界的台灣」的訊息。

外交部也說明，奧運文宣影片有2分鐘及30秒精華版2個版本，並製作中、英、法3語版本向全球播放，各界可透過外交部官方及「潮台灣」YouTube頻道以及臉書、IG及X等新媒體平台觀賞。