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林佳龍接見愛爾蘭議員訪團 面對威權…籲民主夥伴團結

中央社／ 台北17日電
外交部長林佳龍（右）17日與愛爾蘭參議院議員訪問團團長、參議院外交暨國防委員會副主席威爾森（左，Diarmuid Wilson）交換意見。圖／外交部提供（中央社）
外交部長林佳龍（右）17日與愛爾蘭參議院議員訪問團團長、參議院外交暨國防委員會副主席威爾森（左，Diarmuid Wilson）交換意見。圖／外交部提供（中央社）

外交部長林佳龍今天接見愛爾蘭參議員訪問團，他致詞表示，台灣與愛爾蘭同為島國，面對威權國家近年擴張，民主夥伴的團結更顯重要。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍於今天上午接見愛爾蘭參議院議員訪問團，包含團長、外交暨國防委員會副主席威爾森（Diarmuid Wilson）、參議員克勞威爾（Gerard Craughwell）、霍爾肯（GerryHorkan）、基奧根（Sharon Keogan）及艾亨（GarretAhearn，另譯：埃赫恩）等，就台愛經貿科技、台海區域情勢、教育及觀光等議題充分交換意見。

林佳龍致詞時，先對威爾森三度來台表示歡迎，並指出台灣與愛爾蘭同為島國，兩國在高科技及人工智慧實力強健且穩定發展，近年面對威權國家的擴張，民主夥伴的團結更顯重要。

威爾森及團員則說，民主供應鏈至關重要，肯定台灣在半導體的領先地位，承諾返國後持續推動台愛經貿、網路安全、教育及科技等各層面合作。

外交部表示，外交部常務次長陳立國於16日晚宴訪團一行，訪賓感謝外交部盛情接待，並對台灣人民熱情友好印象深刻。

外交部也說，誠摯感謝威爾森一行訪台展現對台灣的強勁支持，並期待雙方在既有的良好基礎上，持續深化雙邊關係，並與理念相近夥伴共同維護印太區域及全球的和平、穩定及繁榮。

外交部 威爾 愛爾蘭

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