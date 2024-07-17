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何佩珊：長線布局解台電缺工 郭智輝：感謝建議

中央社／ 台北17日電
勞動部長何佩珊指出，缺工時代，各部會現在都急著向勞動部「要人」。本報資料照片
勞動部長何佩珊指出，缺工時代，各部會現在都急著向勞動部「要人」。本報資料照片

台電擬引進移工加強供電妥善率，勞動部長何佩珊今天建議，台電可以長線思考，培養本國籍勞工或鎖定僑外生等，也可以增進台灣技職能力。經濟部長郭智輝表示，感謝何佩珊的建議，會盡量幫台電補齊外包人力。

第32屆亞洲台灣商會聯合總會交流晚宴今天在台北君悅酒店舉行，郭智輝晚宴前接受聯訪，媒體提及何佩珊今天在網路節目訪問時，指出台電缺工問題應透過產學合作等長線布局等方式解決。

郭智輝表示，有缺工問題的不是台電，而是台電外包的員工，經濟部會儘量想辦法，幫忙解決缺工問題。

媒體追問，是否還會建議引進外籍勞工。郭智輝說，這個工作比較辛苦，也需要比較專業的勞工，何佩珊的意思是，引進外籍勞工再訓練、協助考照，時間會比較長，所以建議在國內找比較快。郭智輝表示，經濟部非常感謝何佩珊的建議。

三三會理事長林伯豐今天出席7月例會時表示，立法院應盡速完成「核子反應器設施管制法」修法，讓核電廠延役以解決缺電問題。

郭智輝表示，謝謝大家的建議，經濟部的立場就是尊重國會決定，經濟部是執行單位，將遵循法律架構推行相關工作。

何佩珊 台電 郭智輝

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