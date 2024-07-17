台灣爭取加入CPTPP 江啟臣盼民主夥伴成為入會助力
立法院副院長江啟臣今天接見「加拿大原民事務國會議員團」時表示，加拿大是今年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）輪值主席國，期待民主夥伴們能成為台灣入會的助力。
加拿大原民事務國會議員團今天拜訪立法院，江啟臣接見。國民黨立委鄭天財、民眾黨立委林憶君，以及加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）在場。
江啟臣接見訪賓後，晚間於臉書發文提及，立法院第11屆第1會期昨天結束，今天馬上開啟接見各國來訪的貴賓，進行國會外交工作，其中包括加拿大原民事務國會議員團；今年加拿大是CPTPP主席國，期待民主夥伴們能成為台灣入會的助力。
江啟臣表示，他每週接待各國遠道而來的訪賓，深刻感受與各國的友誼需要一點一滴、經年累月的累積，一步一腳印的踏實經營，才能穩固彼此關係，深化彼此情誼，未來才能在國際上攜手同行，也期待所有國際夥伴都能以更實質具體的行動力挺中華民國。
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