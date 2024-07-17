卓榮泰：提最好政策歡迎回台投資 台商台灣一起更強

行政院長卓榮泰明天將主持經濟發展委員會首場委員會議，討論「大投資台灣計畫」；卓榮泰今天表示，希望國內產業能夠對國家的戰略目標與政策目標，做更加強的投資，也希望海外台商能將資金引回台灣，持續加碼台灣。

第32屆亞洲台灣商會聯合總會交流晚宴今天在台北君悅酒店舉行，卓榮泰、外交部長林佳龍、經濟部長郭智輝、僑委會委員長徐佳青等人出席。卓榮泰致詞感謝各國台商不遠千里回到台灣，也是心向台灣。

卓榮泰表示，行政院明天將召開第一次的經濟發展委員會會議，將針對總統賴清德所提出的「五大信賴產業」，如何讓資金進入「大投資台灣計畫」，以及引進更多優秀人才等方向進行討論，8月再召開顧問會議進行更多政策與意見交流。

卓榮泰指出，政府在執行「大投資台灣計畫」時，就是希望國內的產業能夠對國家的戰略目標與政策目標，做更加強的投資，也希望海外台商，在海外的資金也能夠引回至台灣，投入台灣各項重大公共政策以及戰略目標，「持續的加碼台灣、投資台灣」，因為大家對這個地方、對這個國家深具信心。

卓榮泰承諾，政府會塑造更好的投資環境，提供更多的人才與人力，同時也會保證提供安全穩定的供電能源政策，這都是行政院該做的，外交部和經濟部現在也有對外投資等計畫，還有榮邦計畫，郭智輝也提出了「境外關內」、「境內關外」等計畫，種種計畫都會透過經濟發展委員會落實為詳細的政策與計畫，逐步來落實。

面對出席晚宴的各國台商，卓榮泰表示，台灣在高科技的浪潮當中，政府要有能力接得住，要有更多的人才與更多的資金，才能接得住更多的機會。他表示，台灣更強，台商就會更強，當台商更強，台灣就真的能夠走出國際，向世界去發展，政府會提供最好的政策橋接台商。