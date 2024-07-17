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副總統蕭美琴：珍惜與加拿大友好情誼 盼雙邊關係蓬勃發展

中央社／ 台北17日電
副總統蕭美琴。（中央社）
副總統蕭美琴。（中央社）

副總統蕭美琴今天接見加拿大原住民事務國會議員團」時表示，台灣相當珍惜與加拿大的友好情誼，特別是彼此原住民文化對於社會所帶來的獨特貢獻，更在雙邊關係獲得體現。期盼兩國在各項領域持續合作，雙邊關係更加蓬勃發展。

蕭副總統下午接見加拿大「原住民事務國會議員團」，包括加拿大聯邦參議院原住民委員會主席佛朗西斯（Brian Francis，另譯：法萊恩）及參議院保守黨團主席威爾斯（David Wells，另譯：韋大衛）等一行。

蕭副總統致詞時說，台灣與加拿大合作範圍非常廣泛，特別是原住民族之間的交流，彼此原住民文化對社會所帶來的獨特貢獻，更在雙邊關係獲得體現。

她說，過去她曾擔任花蓮縣立法委員，當地有6個原住民族，不僅風景優美，也有豐富的原住民文化。前陣子台灣原住民族組團前往美國夏威夷州參加太平藝術節，與數千名來自太平洋地區的原住民族藝術家交流，共同慶祝原住民文化的活力，相信是非常有意義的體驗。

副總統表示，台灣與加拿大還有相當多的領域可以持續合作，期盼雙方繼續交流，讓雙邊關係更加蓬勃發展，也希望訪賓未來有機會經常訪問台灣。

加拿大 原住民 議員

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