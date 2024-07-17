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轉型正義新篇章 政院18日擬通過不義遺址保存條例

中央社／ 台北17日電

轉型正義再添進展，行政院會明天擬通過「不義遺址保存條例」草案，明定不義遺址保存目的、審定程序，同時明定豎立歷史標誌、數位虛擬重建等多元活化保存模式，盼促使社會大眾共同反省威權統治時期政府侵害人權事件。

轉型正義近日推進進度，文化部與國防部溝通後，日前宣布調整中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務執勤方式，國軍儀隊自15日起將移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，訓練展示移至民主大道。此外，文化部所擬「不義遺址保存條例」草案，明天也將送行政院會討論、通過。

政院官員晚間對中央社記者表示，為反省威權統治時期國家為達成鞏固威權統治目的，所為侵害人權事件，彰顯侵害人權發生地的歷史價值及轉型正義意義，促進多元保存活化，因此制定不義遺址保存條例草案，盼促使社會大眾共同反省威權統治時期政府侵害人權事件。

官員表示，不義遺址保存條例草案重點包含，一，規範主管機關保護及審議不義遺址的調查之方式及程序。二，審議不義遺址及保存的重大事項，應組成審議會，並明定成員組成資格。三，經審議通過的不義遺址，應由文化部公告。

其餘重點包括，四，公有不義遺址現況土地或建物管理機關（構）應於主管機關公告之日起2年內，擬訂保存活化計畫，必要時，得延長一年。五，私有不義遺址應尊重現況土地或建物所有人意願，主管機關應提供專業諮詢，並得提供獎勵或補助。六，依照不義遺址現況空間狀態，明定不同保存活化方式。

根據草案，不義遺址保存活化方式，得視公告範圍現況空間狀態，以豎立歷史標誌、侵害人權事件解說、數位虛擬重建、定期或依申請開放、辦理歷史事件紀念儀式或活動等方式為原則。不過，其有原建物或遺構者，應優先評估適度實體修復或重建。

轉型正義法制部分，除了不義遺址保存條例草案之外，仍有促進轉型正義條例全文修正、加害者識別及處置專法草案等待推出。

人權 轉型正義 遺址

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