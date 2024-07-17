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莊碩漢已去職才彈劾「挨批馬後炮」 監院：依法行使職權

中央社／ 台北17日電
我駐泰國前代表莊碩漢涉性騷請辭。圖／聯合報系資料照片
我駐泰國前代表莊碩漢涉性騷請辭。圖／聯合報系資料照片

前民進黨立委林濁水說，前駐泰國代表莊碩漢6月已去職，監察院現在彈劾是放馬後炮。監察院今天說，莊碩漢案是依法行使職權提案彈劾，嚴謹法律程序，外界應予尊重，絕非馬後炮。

監察院16日表示，莊碩漢涉性騷擾女部屬，侵犯被害人人格尊嚴，嚴重影響外交人員的聲譽及形象，監察院4日以11票成立、1票不成立，審查通過彈劾莊碩漢，移送懲戒法院審理。

林濁水今天在臉書發文表示，莊碩漢6月就已去職，監察院才通過彈劾案，「正經八百地放馬後炮」，並說監察院沒有存在意義，呼籲藍綠兩黨「快一點廢（監察院）了吧」。

監察院晚間透過新聞稿指出，莊碩漢違反性別平等工作法事件，是外交部在民國112年10月5日依公務員懲戒法規定，移送監察院審查，經外交及國防委員會決議推派監委張菊芳、王麗珍及紀惠容調查。

監察院說，監察權為事後權，又依監察院辦理糾舉彈劾案件注意事項規定，已去職的公務員，如發現在職期間有違法失職情事，仍應依法彈劾，移付懲戒。

監察院指出，莊碩漢案經調查確有違失，事證明確，有予以懲戒必要，依憲法及監察法規定提案彈劾，移送懲戒法院審理依法懲戒，以正官箴。監察院嚴謹法律程序依法行使職權，外界應予尊重。

監察院說，近來多件外交部駐外人員涉及性騷擾案件，監察院經調查，提案彈劾、糾正，促使外交部在日前提出暢通保密的申訴管道、有效課責、加強宣導與預防等三大措施，正可說明監察院彈劾、糾正、調查，有效督促政府機關建立機制，避免違失。

監察院表示，是依據憲法、監察法行使職權，外界質疑「馬後炮，莊碩漢已去職才彈劾」、「表演給大家看」，顯有誤解，要嚴正澄清。

監察院 莊碩漢

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