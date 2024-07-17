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新生代外交培力營將赴美 賴清德：到世界交朋友

中央社／ 台北17日電
民進黨17日舉行外交培力營赴美行前記者會，擔任團長的民進黨副秘書長楊懿珊（右3）說，民進黨希望發掘及栽培更多外交人才。（中央社）
民進黨17日舉行外交培力營赴美行前記者會，擔任團長的民進黨副秘書長楊懿珊（右3）說，民進黨希望發掘及栽培更多外交人才。（中央社）

民進黨舉辦「外交培力營」，遴選黨內新生代至美國華府及紐約見習。擔任團長的民進黨副秘書長楊懿珊說，民進黨希望發掘及栽培更多外交人才；黨主席賴清德表示，很高興看到台灣人一棒接一棒，到世界交朋友，讓世界更了解台灣。

民進黨今天召開「民進黨外交培力營」行前記者會，宣布於7月23日至8月1日率新生代外交幕僚團出發訪美，代表團成員在記者會首次亮相，為期10天的營隊將由楊懿珊率團，帶領來自立法院、議會、智庫、NGO的青年政治工作者前往美國華府與紐約，與美方政界與學界的專家及學者對話與交流。

楊懿珊說，國際人才培訓是一棒接一棒，30年前，時任民進黨駐美代表處主任蕭美琴就曾於美國華府舉辦外交幕僚培訓營，20年前，自己也曾參加民進黨國際部舉辦的外交營隊，獲得珍貴且受用一生的知識與經驗。

楊懿珊強調，民進黨希望發掘及栽培更多外交人才，培力營這次能在美國大選期間有高度且密集的訪問，顯示出美方代表團的重視。

楊懿珊說，民進黨中央高度重視青年外交人才培育，非常願意給予機會、給予舞台並且給予經費，讓具備熱忱及專業的年輕幕僚親赴華府，認識美國第一線的政治工作者。

訪團成員代表、彰化縣議員黃柏瑜表示，非常感謝民進黨特別安排此活動，讓黨內新生代有機會到美國華府交流及學習，讓台美關係有更深更廣發展空間。

另外，黨主席賴清德也錄製影片勉勵外交培力營團員。他說，擔任黨主席以來，高度重視國際事務的青年培力工作，不斷鼓勵黨透過舉辦及參加各項國際活動來達成3項任務，第一、拓展政黨外交；第二、提升國際視野，第三、培力國際人才。這次中央黨部2024年外交培力營就是實現這3項任務的最佳實踐。

賴清德說，多年來，經過台灣、美國兩地海內外許多人多方努力之下，台美關係走到歷史上十分緊密的時刻。看到新生代的政治工作者組團到美國參訪，他很高興看到台灣人一棒接一棒，走向世界，到世界交朋友，讓世界更了解台灣。

民進黨 美國大選 華府

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