歐洲議會新一屆開議 我駐歐盟代表處辦送舊迎新會

新一屆歐洲議會本週舉行第一次全員大會，台灣駐歐盟代表處與歐洲議會友台小組在史特拉斯堡議會總部聯合舉辦送舊迎新酒會，有多位新舊任友台議員參加，共同強化持續挺台。

歐洲議會（European Parliament）16至19日在法國史特拉斯堡總部舉行全面改選後的首度大會，台灣駐歐盟代表處在15日晚間的開議前夕特地為友台議員舉辦酒會，感謝退任的第9屆議員長期支持台灣，並增進第10屆新科議員對台灣民主、經濟等各面向的瞭解。

代表處表示，友台小組核心成員的卸任及連任、新任議員，以及歐洲議會黨團政策顧問、議員助理等共約60人出席酒會。出席議員都認為這場議會開議前第一時間的台歐友好活動別具意義，樂意持續與台灣加強交流合作。

當選連任的友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）致詞表示，台灣是歐洲聯盟（EU）在亞洲理念相近的最重要夥伴之一，他呼籲更多歐洲議員加入友台小組，持續協助深化台灣與歐盟關係，支持台海和平穩定及台灣的國際參與。

駐歐盟代表李淳則感謝歐洲議會友人長期堅定支持民主台灣，期盼台灣與歐洲國會持續深化交流及合作，穩健提升雙邊夥伴關係。

連任議員出席酒會者，包括隸屬歐洲議會中間派「復興歐洲」（Renew）黨團的立陶宛籍奧什特列維丘斯（Petras Auštrevičius）和德國籍的安格魯（Engin Eroglu）等。

奧什特列維丘斯在4月曾與代表處合作舉辦論壇，邀請台灣公民團體分享因應外國勢力操弄資訊介入台灣選舉的經驗。

卸任議員則有伯格（Lars Patrick Berg）、史蒂芬尼茲（Ivan Stefanec）等人出席酒會。斯洛伐克籍的史蒂芬尼茲曾在議會與代表處共同舉辦台灣蘭花展，兒子也是台灣女婿。

代表處並在現場播放上一屆友台小組回顧影片，展現過去5年歐洲議會與台灣各項重要交流及具體合作成果。