全國技能競賽開幕 卓榮泰勉勵國手展現技能硬實力

第54屆全國技能競賽舉行開幕式，行政院長卓榮泰今天勉勵選手盡情展現技能實力，也指出政府投資未來世代，包含投入經費在教育及就業階段，創辦培訓基地助新世代能產學合一。

勞動部今天舉行第54屆全國技能競賽開幕式，包含卓榮泰、勞動部長何佩珊、教育部次長葉丙成等都特別出席與會。

卓榮泰今天出席致詞時指出，一個國家的產業經濟發展之所以強盛，人才是最大的關鍵，因此政府積極搭建舞台強化技能教育，結合國家希望工程中「創新繁榮」的願景，培養具備實作力、創新力及就業力的專業技術人才。

卓榮泰也說，政府投資更多在未來世代，其中在求學、就業這兩方面，技職教育中的學生，未來可能進入學習更高深教育階段，政府計劃投入新台幣650億，讓各位追求高等教育過程看得到政府政策投資跟協助。

為了跟未來就業市場連結，卓榮泰也說，政府在區域產業跟技術培訓基地這課題上，用24億創辦18個培訓基地，希望學子未來進入產業前有更好的培訓機會，讓大家產學合而為一。

卓榮泰最後也以動畫「排球少年」中澤村隊長曾說過的話勉勵選手，「如果不試著去贏的話，更不可能贏」，鼓勵選手在競賽舞台中盡情展現技能硬實力及長期努力的成果，實現個人的夢想和目標，台灣也會因此而開創出更堅厚的實力，朝世界更進步文明國家邁進。

何佩珊則表示，今年全國技能競賽深耕與教育部的合作，期待未來技職教育跟相關產業能夠進一步推動學訓用整合，教育部透過「學」給學生最大支持，「訓」則是勞動部扮演媒合角色，為產業端尋求技職人才支撐產業發展，經濟部也能為人才找到更多企業朋友，給他們最大支持。

何佩珊也強調，「我們並不缺工」，有很多學生在技職領域努力讓技職復興，希望透過比賽舉辦，激發學子熱情，進一步為國家未來希望工程、行動AI等再造新動能。

第54屆全國技能競賽今天起至21日將在台北南港展覽館舉行，並比照國際技能競賽規格，為2025亞洲技能競賽在台灣舉行暖身，而今年除了職類競賽外，也在周邊規劃「智造夢想」主題展示區，以AI智慧與科技探索為主軸，採互動體驗方式，讓民眾能瞭解勞動部各項業務發展成果。