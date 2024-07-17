快訊

林士傑命案 再逮1名疑似購買作案權利車男子

遭川普點名「疲軟」後日圓強升逾1% 美元指數重貶0.6%

全國技能競賽開幕 卓榮泰勉勵國手展現技能硬實力

中央社／ 台北17日電
行政院長卓榮泰（左5）17日在台北出席「第54屆全國技能競賽」開幕典禮，與秘書長龔明鑫（右4）及發言人陳世凱（右3）、勞動部長何佩珊（左4）、教育部次長葉丙成（左3）、經濟部次長何晉滄（左2）等人一同完成啟動儀式，為競賽揭開序幕。中央社記者張新偉攝 113年7月17日
行政院長卓榮泰（左5）17日在台北出席「第54屆全國技能競賽」開幕典禮，與秘書長龔明鑫（右4）及發言人陳世凱（右3）、勞動部長何佩珊（左4）、教育部次長葉丙成（左3）、經濟部次長何晉滄（左2）等人一同完成啟動儀式，為競賽揭開序幕。中央社記者張新偉攝 113年7月17日

第54屆全國技能競賽舉行開幕式，行政院長卓榮泰今天勉勵選手盡情展現技能實力，也指出政府投資未來世代，包含投入經費在教育及就業階段，創辦培訓基地助新世代能產學合一。

勞動部今天舉行第54屆全國技能競賽開幕式，包含卓榮泰、勞動部長何佩珊、教育部次長葉丙成等都特別出席與會。

卓榮泰今天出席致詞時指出，一個國家的產業經濟發展之所以強盛，人才是最大的關鍵，因此政府積極搭建舞台強化技能教育，結合國家希望工程中「創新繁榮」的願景，培養具備實作力、創新力及就業力的專業技術人才。

卓榮泰也說，政府投資更多在未來世代，其中在求學、就業這兩方面，技職教育中的學生，未來可能進入學習更高深教育階段，政府計劃投入新台幣650億，讓各位追求高等教育過程看得到政府政策投資跟協助。

為了跟未來就業市場連結，卓榮泰也說，政府在區域產業跟技術培訓基地這課題上，用24億創辦18個培訓基地，希望學子未來進入產業前有更好的培訓機會，讓大家產學合而為一。

卓榮泰最後也以動畫「排球少年」中澤村隊長曾說過的話勉勵選手，「如果不試著去贏的話，更不可能贏」，鼓勵選手在競賽舞台中盡情展現技能硬實力及長期努力的成果，實現個人的夢想和目標，台灣也會因此而開創出更堅厚的實力，朝世界更進步文明國家邁進。

何佩珊則表示，今年全國技能競賽深耕與教育部的合作，期待未來技職教育跟相關產業能夠進一步推動學訓用整合，教育部透過「學」給學生最大支持，「訓」則是勞動部扮演媒合角色，為產業端尋求技職人才支撐產業發展，經濟部也能為人才找到更多企業朋友，給他們最大支持。

何佩珊也強調，「我們並不缺工」，有很多學生在技職領域努力讓技職復興，希望透過比賽舉辦，激發學子熱情，進一步為國家未來希望工程、行動AI等再造新動能。

第54屆全國技能競賽今天起至21日將在台北南港展覽館舉行，並比照國際技能競賽規格，為2025亞洲技能競賽在台灣舉行暖身，而今年除了職類競賽外，也在周邊規劃「智造夢想」主題展示區，以AI智慧與科技探索為主軸，採互動體驗方式，讓民眾能瞭解勞動部各項業務發展成果。

何佩珊 勞動部 卓榮泰

延伸閱讀

立院將邀賴國情報告 卓榮泰：不能要求總統違憲

鎖定30兆保險資金！卓榮泰端「大投資台灣計畫 」

嚴查新青安貸款 卓榮泰喊話建商：別低估政府查察

卓榮泰拋「大投資台灣」計畫 鎖定30兆海外保險資金　

相關新聞

台電狂虧2265億元「因火力發電占8成」監院：未能有效說明應檢討

監察委員賴振昌、田秋堇今天表示，台電2022年度鉅額虧損2265億元，未有效向社會大眾反映供電成本及鉅額虧損主因，實有怠...

莊碩漢已去職才彈劾「挨批馬後炮」 監院：依法行使職權

前民進黨立委林濁水說，前駐泰國代表莊碩漢6月已去職，監察院現在彈劾是放馬後炮。監察院今天說，莊碩漢案是依法行使職權提案彈...

新生代外交培力營將赴美 賴清德：到世界交朋友

民進黨舉辦「外交培力營」，遴選黨內新生代至美國華府及紐約見習。擔任團長的民進黨副秘書長楊懿珊說，民進黨希望發掘及栽培更多...

歐洲議會新一屆開議 我駐歐盟代表處辦送舊迎新會

新一屆歐洲議會本週舉行第一次全員大會，台灣駐歐盟代表處與歐洲議會友台小組在史特拉斯堡議會總部聯合舉辦送舊迎新酒會，有多位...

鄭文燦子弟兵張肇良疑涉關說、圖利 檢調帶回12人偵訊中

桃園市議員張肇良疑涉入多年前龍潭區一處違章建築拆除與否的關說、圖利案，桃園地檢署依貪汙治罪條例的圖利罪嫌及行駛業務上登載不實文書罪嫌案，今天指揮調查局桃園市調查處人員，搜索10處地點，帶回張肇良等12人調查中。

全國技能競賽開幕 卓榮泰勉勵國手展現技能硬實力

第54屆全國技能競賽舉行開幕式，行政院長卓榮泰今天勉勵選手盡情展現技能實力，也指出政府投資未來世代，包含投入經費在教育及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。