增進自然碳匯！農業部攜手中研院 引導農民種狼尾草做藍碳研究

農業部部長陳駿季今天與中研院院長廖俊智簽署淨零減碳科技研究推動合作備忘錄，農業部估計可獲國科會支援新台幣3億元，引導農民種植狼尾草做生質能及藍碳研究進度十分可期。

農業部與中央研究院今天舉辦簽署淨零減碳科研推動合作備忘錄記者會，農業部資源永續利用司司長莊老達表示，農業部將與中研院透過科研研究減少碳排、增進自然碳匯，具體來說，包含建置自然碳匯監測、驗證方法，農業剩餘資源循環再利用、減碳科技等。

陳駿季接受聯訪時說，保守估計農業部可獲國科會至少3億元相關預算支持，執行上若有不足，將與廖俊智共同運用雙邊機關的預算支應研究進行。

廖俊智並說，例如狼尾草大規模栽植、海藻藍碳的研究，是雙邊合作可期的。

關於狼尾草，農業部畜產試驗所所長黃振芳說，研究對象是長得快、高，適口性沒那麼好的狼尾草4號，跟中研院合作藉由種植，解析其碳匯能力，後續規劃在貧瘠不適合耕作土地做應用跟種植，實驗方法包含從牛胃液取出菌做發酵，看是否能產生甲烷。

陳駿季則說，規劃在休耕地種植，基於對環境、減碳有貢獻，研議用生態環境給付鼓勵、以區位引導農民栽種，因為後續要確保作為加值利用，非任意開放種植，以防沒人收會造成另外的問題。不過廖俊智說，今年還沒辦法推行到栽種階段。

深受國際關注、仍在研究階段的藍碳方面，中研院研究員何東垣告訴記者，台灣陸域面積小，應善用沿海海域研究藍碳，其研究已進展到確定可增加碳匯，要研究讓海藻長得快，並要掌握可以藉此移除CO2多久，這是關鍵，可透露的是研究進展在世界算是超前。

農業部水產試驗所所長張錦宜說，正在研究藻類海門冬，這也是中藥，因為全球研究證實添加到飼料，可減少牛排放甲烷90%以上，台灣周邊海域雖有海門冬，但無法長成一片，都零星生長，研究純化過程花很大心力，目前已達到可小規模量產。

農業部補充，其目標為2040年達到農業淨零排放，運用減量、增匯、循環、綠趨勢四大主軸推動，期望與中研院合作加速相關科研的應用，以達成目標。