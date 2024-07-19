最懂天母人的優雅 「御上天母」擁抱國際學區

世界菁英潮流置產，「御上天母」住學合一，與國際學校為鄰，贏起點勝終點

國際學校林立、綠意盎然，為孩子打造舒適優生學。 圖／御上建築 提供

「御上天母」環境優生學

天母很遠嗎？為孩子的未來鋪路，永遠都不遠。台北孟母們的第一選擇，其實就是天母，就在美國學校特區。住宅區裡唯一有多語國際學校，美國學校、日僑學校、歐洲學校、奎山中學等，超越所有明星學區地段，中山北路六段使館特區靜巷，連美國AIT都選擇在這裡置產。環境清幽、步調悠閒、多國語言、特色活動，生活就像在國外，充滿異國氛圍，善用財富與時間的父母，與其爭分奪秒的安排學習行程，天天早起晚睡的辛苦歷程，「御上天母」住學合一，走出家門等於打開世界的大門，從小耳濡目染，起點資優，自然優秀。

「御上天母」位處天母使館特區，外僑學校環繞，人文氣息濃厚。 圖／御上建築 提供

「御上天母」環境生活學

天母不熱鬧了嗎？因為不妥協，留下寬敞與綠意，少了捷運帶來大量人潮，回到了生活的天母。住進天母，才懂慢活。與商業若即若離，讓擁擠得以喘息。常見的場景是遛狗、騎單車、推嬰兒車，城市的匆匆在這裡稍稍減速，添加了別區沒有的異國生活感，走著屬於自己的步調。市區生活機能周全，大葉高島屋、SOGO天母店、新光三越天母店等三大百貨，一座天母新光影城，印證天母的高消費實力。一座運動公園與棒球場，緊隨國際化的運動風潮。士東市場、二手市集、每年的各種節慶活動，更添加天母的獨特。其實天母什麼都不缺，其他就慢慢來，這才是屬於天母人的天母。

陽明山腳下，「御上天母」擁有山水清幽開闊空間。 圖／御上建築 提供

「御上天母」環境健康學

天母空氣好嗎？陽明山下，磺溪繚繞，公園綠地，醫療資源，適合養生。沒那麼多外來的車輛，少了商業化的干擾，多了市區少有的閒靜，相對的，這是另外一種的獲得，獲得了居家的安靜與慢活，這是天母人的禮物。離陽明山很近，大屯山的山巒疊翠，磺溪潺潺，天母市區環境，享受有山有水的自然，台北市區難以複製。值得一提的是：高齡化來臨，考慮就醫需求，鄰近榮總國家級醫療中心，與專業心臟治療團隊的振興醫院，天母的山水清幽，呼吸好空氣，處處守護健康，亦成為鄰近北士科園區的科技白領，都市慢活首選。

御上建築機構/大堅建設/李天鐸建築大師/日商日本國土開發/新植感鋼骨微森林

天母使館特區/美國、日僑、歐洲學校/中山北路六段441巷30號

43/73/116坪/全新落成/02-2871-9988/上水廣告