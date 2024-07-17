江啟臣接見愛爾蘭參議院訪團 盼共同關注印太和平

立法院副院長江啟臣今天接見愛爾蘭參議院訪團，江啟臣表示，愛爾蘭跟台灣都是追求自由民主及人權的國家，感謝愛爾蘭參議院在台灣議題及法案上為台灣發聲，相信台灣與愛爾蘭政府未來可一起為印太地區的和平跟穩定努力。

愛爾蘭參議院外交暨國防委員會副主席威爾森（Diarmuid Wilson）、參議員克勞威爾（GerardCraughwell）、霍爾肯（Gerry Horkan）、基奧根（Sharon Keogan）、艾亨（Garret Ahearn，另譯：埃赫恩）等人，日前應政府邀請來台訪問。

立法院副院長江啟臣今天與朝野立委在立法院接見威爾森一行，江啟臣在致詞時表示，歡迎威爾森率團來立法院訪問，這也是新國會自2月1日成立以來，第一個來自愛爾蘭的訪問團，希望訪團在接下來的訪問期間，都能夠享受台灣美食及風土民情。

江啟臣指出，愛爾蘭跟台灣有很多相似之處，兩國都是島國，也都非常仰賴貿易，人民的幸福指數都很高，且台愛兩國都是追求自由民主及人權的國家。

江啟臣表示，愛爾蘭的人均所得在世界上也是排名數一數二，這是台灣追求的目標，而這都肇因於愛爾蘭的國家競爭力。近期瑞士洛桑管理學院公布的世界競爭力排行，台灣排第8，相信雙方未來在貿易、科學、醫療生技等方面，都有可以進行合作的空間。

江啟臣指出，也要感謝愛爾蘭參議院及威爾森等人陸續在台灣議題及法案上為台灣發聲，愛爾蘭政府最近也關心印太地區的和平跟穩定，他認為這部分是雙方未來可以一起關注、努力的地方。

威爾森則表示，非常高興能夠訪問台灣這個美麗的國家，接觸友善的台灣人民，這次是他第3次率團來台訪問，也是個人的第8次訪台。此次愛爾蘭參議院訪問團成員都是愛爾蘭參議院友台小組的成員，愛爾蘭國會有參眾兩院，參議院友台小組有40位成員，都非常支持台灣。

威爾森指出，此行主要是要加強愛爾蘭與台灣在經濟、文化、教育及觀光的交流跟合作，也希望愛爾蘭在台貿易辦事處能夠再次成立。過去幾年愛爾蘭參議院友台小組一直非常支持台灣，未來也會持續支持台灣，希望未來幾個月能夠看到台愛關係有實質上的進展。

威爾森說，台灣在亞太地區一向是自由民主的燈塔，愛爾蘭為獨立民主的國家，來到台灣就是要支持台灣。