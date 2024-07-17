NCC無委員恐陷癱瘓？ 藍委不以為然

「NCC委員不任命，事務官還是會進行！」國民黨立委葉元之針對廢除NCC委員萬年條款時如此回應，由於民進黨立委范雲在該條文三讀後批評，8月1日起NCC將只剩任期未滿的3名委員，形同癱瘓，痛批國民黨「要惡搞臺灣到什麼時候？」但葉元之強調，NCC當初說要查中國記者，才問一下廣電公會就草草結案，早已失去功能。

立法院院會16日三讀《NCC組織法》修正案，在民眾黨團全體缺席下，以52比51票通過，除增定委員僅得連任一次新規外，更刪除「原任委員任期得延至新任委員就職前一日止，不受任期限制」的條文。

藍白聯手癱瘓NCC

范雲直言，國民黨多數暴力、民眾黨自棄職權，藍白聯手通過NCC組織法修正，恐使NCC癱瘓。她表示，國民黨所提修正草案，刪除「本會委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止，不受第一項任期之限制」的規定。

但從4月30日NCC新委員被提名至今，國民黨不斷杯葛，至今無法產生新委員。若無法趕在本月完成新委員人事案，NCC將只剩三位委員，8月1日起就無法針對網路、通訊、傳播等重大政策做出決議，實質癱瘓NCC的運作。

NCC早失去中立

但國民黨立委葉元之受訪時指出，之前NCC副主委翁柏宗曾說，NCC委員沒有提名，國人就無法用iPhone 16，這都是在騙民眾。他強調，NCC下面有很多事務官，或是一級主管可以處理民眾反映的陳情，委員只是在重大決定上，例如電視台換照等才需要委員來決定，他認為屆時NCC剩3個委員也沒差。

「民進黨說NCC要查中國記者介入政論節目，結果呢？」葉元之說，NCC只是發函給廣電公會，問公會你們有沒有會員出現被中國記者監控，公會回文說沒有，然後NCC就結案了，「這樣真的是調查嗎？」他認為NCC至今存在的必要性已經嚴重下降、走鐘了。

國民黨立委洪孟楷也說，這次修法補足現行條文不足之處，NCC委員名單4月30日由前行政院長陳建仁提出，依責任政治原則，本應由新任行政院長卓榮泰來提人選，但卓5月20日上任後，沒有參與相關提名，直到7月9日才願意為陳建仁提的名單背書，這次NCC委員提名延宕都是因為行政院。

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