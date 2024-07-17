鎖定30兆保險資金！卓榮泰端「大投資台灣計畫 」

行政院長卓榮泰明天將主持經濟發展委員會首場委員會議，討論「大投資台灣計畫」，盼提供外資及逾新台幣30兆元的國內保險資金，一個返台投資國家戰略產業的機制與管道，且要避免破壞市場秩序。

內閣團隊上任將滿2個月，卓榮泰今天首次率同副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副發言人謝子涵與媒體茶敘，說明行政院經濟發展委員會細節，並且回應時事。

行政院規畫的「經濟發展委員會」由卓榮泰主持，工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」3大方向，主委為卓榮泰、副主委為鄭麗君、執行秘書為龔明鑫與國發會主委劉鏡清，委員為龔明鑫及部會機關代表12人，並將聘請工商、中小企業、產業、經濟、學界、金融、創業界等外部專家擔任顧問。

經發會明天將由卓榮泰舉行首場委員會議，預計接續在例行行政院會後舉行，至於顧問會議將於8月召開。卓榮泰今天也透露部分顧問名單，包含前行政院副院長林信義、宏碁集團創辦人施振榮、中研院院士朱敬一、鴻海集團董事長劉揚偉、財訊董事長謝金河、台大社會系教授陳東升、工商協進會理事長吳東亮、台灣大哥大總經理林之晨、商總理事長許舒博、全國中小企業總會理事長李育家。

卓榮泰表示，政府過去推出歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案、中小企業加速投資行動方案等投資台灣3大方案，已經獲得相當好的成果，未來則希望透過「大投資台灣計畫」，吸引龐大的海外資金回台投資。

他說，台灣民眾儲蓄能量很強，在海外保險業的資金很多，初步估計有新台幣30兆以上資金，但7成都在海外，因此政府思考能否有個管道、機制引導他們回來投資，且要投資在國家重要戰略產業上，包含長照、都市更新、新創科技，政府都希望有更多資金投注。

龔明鑫補充表示，資金來源除了鎖定國內保險資金30餘兆元，另外也希望爭取外資青睞。

他說，國內保險資金超過一半都是購買國外公債等利息高的商品，但其實匯兌風險高，匯兌保險機制上一年付出的成本好幾千億元，因此政府思考引導保險資金留在國內，參與公共工程建設、長照機構等。

卓榮泰也強調，相關投資須避免對國內市場產生競爭、破壞市場秩序，至於細節怎麼做、怎麼規劃，將透過明天會議取得所有部會配套思考，訂定具體方向後，再於8月請經發會顧問做更深入的討論。

卓榮泰提到，全球都有地緣政治氣氛緊張情勢，但目前國際大廠持續來台設廠，或資料中心，也踴躍邀請台積電到當地設廠，這代表台灣在這個產業供應鏈及科技地位不可磨滅，台灣愈重要就愈安全。