全城注目 ！北屯指標大案「大城知丘」正式公開！水岸地標湧人潮

業界呼聲超高的北屯史詩級大案「大城知丘」於上週末開案，集結水岸首排景觀、學區、醫院、交通等優勢於一身，在醞釀期已被賞屋客狂敲碗，預約人數超過千組，正式開案首週末7/13、7/14兩天，賞屋來客更突破百組，人潮盛況空前，熱度相當不俗。

圖／海鉅開發提供

根據現場來客反應，「大城知丘」開案即創下佳績，地段本身是主要推力。該案位於北屯新興的「市醫特區」，鄰近台中市政府斥資超過百億，以BOT方式與中國醫藥大學聯手打造醫療資源完整的 「台中市立綜合醫院」，預計明年完工後將有數千名醫護人員進駐，儼然是白袍菁英匯聚的層峰聚落，成為北屯能見度十分高的房市區域。

市醫特區除了擁有高品質的醫療服務和長照資源，生活機能也相當優越：有軍功、樹孝商圈滿足日常採買需求，加上好市多、 星巴克、麥當勞等，提供豐富多元的選擇，區域內有多所國際學校和圖書館，給予下一代完善的教育環境，還有台74號環狀快速道路利多加持，毫無疑問，這裡將成為北屯最繁華的潛力新星區段。

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而購屋族所嚮往的居住環境，不僅要有便利機能，最好還要有自然美景，在家就能享受山水景緻，出門即刻品味無價綠意，這一點，「大城知丘」做到了！「大城知丘」位於稀有水岸第一排景觀首席，以磅礡氣勢之姿打造區域地標，為都會居民實現與環境共存的願景 ， 25-42坪規劃，精心構築適切生活尺度，且大城營建機構，挺青年成家，推出首付8%優惠方案，讓生活不壅擠、年輕人也買得起！

更吸引購屋族紛紛All in的是，「大城知丘」是台中在地信譽建商大城機構35週年代表作，從選地到建築細節皆充分展現品牌高度和實力，被賞屋客形容為「根本是賭上35年的名聲，建築用料沒在跟你計較的！」除了品牌口碑備受肯定，「大城知丘」更將日本京都鴨川的水岸生活移植到台中，形塑繁華與自然交織、慢調悠活的居住氛圍，北屯絕無僅有！因此吸引許多首購族、換屋族慕名而來，認為「反正都要買房，最好盡早進場，選好地段、挑對產品不會輸。」

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貴賓專線：(04)-2205-6888

瞭解詳情：https://reurl.cc/r9MNq1

賞屋地點：台中市北屯區祥順路二段93號旁（大城知丘接待中心）

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