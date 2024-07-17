台灣參加英國全球最大鳥展推廣賞鳥遊 現場詢問度高

中央社／ 倫敦16日專電

全球規模最大鳥展之一英國「全球鳥展」（Global Bird fair）近日落幕，台灣再度參展，透過豐富圖文資料介紹台灣32個特有鳥種及賞鳥行程，現場吸引數百民眾洽詢。

「全球鳥展」7月12至14日於英格蘭拉特蘭郡（Rutland）舉行，共有13大展區，參展單位含各國旅遊局、賞鳥及生態旅遊業者、保育團體、旅遊媒體等。台灣觀光署駐倫敦辦事處偕同中華民國野鳥學會與野樵旅行社設攤。

辦事處表示，台灣推廣賞鳥旅遊具地理條件優勢，包括面積較小但環境多樣，觀鳥因此有豐富多元的地點供選擇，同時不需花費大量交通時間，可讓行程更緊湊。

此外，台灣位處東亞－澳洲鳥類遷徙路線上，春秋之際許多鳥類過境台灣，冬季則可見到東亞特有的黑面琵鷺及多種冬候鳥。辦事處指出，若在台灣安排2週行程，高機率可欣賞到超過200種鳥類。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊表示，台灣得天獨厚，位處亞熱帶，不同海拔高度的林區仍保留多樣自然棲地，賞鳥人士可以全年欣賞32種台灣特有鳥類，且不需擔心在山徑間遭水蛭侵擾。台灣交通便利、網路覆蓋率高、社會安全友善，也有助吸引國際賞鳥人士來台。

應辦事處邀請前往展場協助推廣的鳥導洪貫捷及吳建龍說，英國愛鳥人士對台灣越來越熟悉，現場至台灣展攤參觀的歐美人士，大約每10位就有1位曾赴台賞鳥。

洪貫捷及吳建龍指出，這些曾到台灣賞鳥的人士在同好之間口耳相傳、紛紛推薦前往台灣，台灣的賞鳥旅遊已在國際間形成口碑，近年有越來越多賞鳥公司和賞鳥達人指定要來台灣一遊。

林毓珊說，生態旅遊日益盛行，許多遊客在探索新地點時，不僅走訪人文景點、品嚐在地美食，更希望有機會探索大自然。透過每年參加在英國舉行的「全球鳥展」，台灣持續吸引來自世界各地的賞鳥愛好者。

行程 賞鳥

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