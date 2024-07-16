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類流感疫情走出高峰 羅一鈞估計最快8月初脫離流行期

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，類流感疫情最快8月初脫離流行期，後續會再視疫情狀況評估是否延長擴大公費藥劑。記者李青縈/攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，類流感疫情最快8月初脫離流行期，後續會再視疫情狀況評估是否延長擴大公費藥劑。記者李青縈/攝影

類流感高峰已過，疾管署發言人羅一鈞表示，流感就診人數跟前一周相比下降約一成，高峰在7月第一周已經度過，但仍在流行期，最快8月初脫離流行期；後續會再視疫情狀況評估是否延長擴大公費藥劑。

依疫情監測資料顯示，近期類流感疫情處流行期，第28周（7月7日至7月13日）門急診類流感就診計9.6萬餘人次，較第27周約10.7萬人次下降10%。近四周社區合約實驗室監測顯示流感病毒以A型H1N1為多。

上周（7月9日至7月15日）新增61例流感併發重症（55例A型H1N1、1例A型H3N2、4例A未分型、1例B型），年齡介於未滿10歲至90多歲，其中37例未接種流感疫苗。另新增11例死亡（8例A型H1N1、1例A型H3N2、1例A未分型、1例B型），65歲以上占82% （其中近七成未接種流感疫苗）。

本流感季自去（2023）年10月1日起截至今年7月15日累計1,29例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者占57%為多；死亡262例中，65歲以上長者占71%。

羅一鈞提醒，目前正值暑假期間，觀光景點人潮增多，進出人口密集空間請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

疾管署表示，目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，若民眾有類流感症狀，尤其出現危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等）應儘速就醫，倘經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

流感疫苗 疫情 類流感

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