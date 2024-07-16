美國牛舌驗出「弓蟲」 專家提4類人最危險、建議吃法

衛福部食藥署今天公布，在邊境攔截一批美國進口冷凍牛舌，並從中檢出寄生蟲「弓蟲」，專家指出孕婦、愛滋病患、器官移植者或癌症病人等免疫低下族群要特別注意，尤其孕婦要避免生食，或接觸貓的糞便等，否則可能導致流產、死胎、胎兒智力與視力受影響等；免疫正常族群也不能輕忽，國外曾有研究指出，免疫正常男性感染弓蟲會變得暴力、女性則會變得狂野等，建議要吃牛舌等食材時，要以高溫烹煮至少1分鐘，避免感染。

台灣寄生蟲學會理事長、台北醫學大學醫學系分子寄生蟲暨熱帶疾病學科教授范家堃說，弓蟲基本上是全球分布的寄生蟲，而貓科動物是弓蟲的最終宿主，會寄生在貓的腸道，弓蟲的卵囊會在貓的小腸產出，隨著患貓的糞便排出體外，可能污染到貓砂或排在戶外時用沙土掩埋糞便，進而污染到土壤、水源等。

范家堃指出，弓蟲的卵囊剛開始排出時沒有感染力，過了一星期左右會孵化成具有感染力的卵囊，如果貓感染弓蟲，會在理毛時沾上卵囊，其他包含人類在內的溫血哺乳動物感染，弓蟲的孢子體可能隨著血液到身體其他器官，形成「孢囊」，牛、豬等經濟作物如感染，會造成很大的衝擊，例如懷孕母豬感染可能會流產，對農戶經濟損失巨大。

「牛舌被檢出感染弓蟲不覺得意外，」范家堃說，就怕民眾基於風味考量，在吃涮涮鍋時，常常只把冷凍肉稍微汆燙幾秒，肉品表面的組織囊孢也許幾天就死掉，但肉品深層的卻不見得因此死亡，建議肉類和內臟類一定要煮熟再吃，因為這類寄生蟲是可以被高溫殺死的，如果用75°C溫度煮沸1至2分鐘，就不用太擔心，千萬不要煮個幾秒就沾醬吞下肚。

孕婦，以及愛滋病患、器官移植者或癌症病人等免疫低下族群更要注意，范家堃說，孕婦如果在懷孕期間感染弓蟲，第一孕期時，可能導致流產早產或死胎，第二、三孕期感染可能影響神經系統，影響智力與產生黃斑部病變等。

免疫力低下族群如感染弓蟲，范家堃指出，因為侵犯力強，可能會出現淋巴腫大，以愛滋病患為例，當演變為弓蟲腦炎是有致命危險的；針對器官移植個案，捐贈者如有感染弓蟲，受贈者也可能因此遭到感染，台灣已經將其列為第四類法定傳染病，發現個案需要在1星期內通報，台灣過去的本土相關調查指出，感染率約1成，仍提醒孕婦在懷孕期間避免生食，或接觸貓等動物。

不過，免疫正常的人也不是沒事，范家堃表示，一般人感染弓蟲時，九成以上可能會潛藏在腦部、肌肉等，但因為免疫力控制住，不會有臨床症狀，「這是一種恐怖平衡，」腦內的蟲子是活的，讓神經系統出現微妙變化、控制宿主行為，國外研究指出，溫和的男性感染後會出現暴力傾向、女性可能變得狂野、想要有多重性伴侶，還有些人會因為失序，引發交通事故發生；停經期婦女容易出現自殺傾向；還有些容易出現精神分裂、沮喪等。

現在愈來愈多人養貓、狗等毛小孩，范家堃表示，如果孕婦家中有養貓，和貓接觸時還是建議戴口罩，也盡量避免清理貓砂，尤其要注意接觸過貓咪後，一定要洗手，但因為國內目前未強制孕婦做弓蟲抗體篩檢，如果本身沒有抗體要特別留意，當孕前弓蟲抗體陰性，但孕期內檢驗陽性就要緊張了，因為可能藉由胎盤傳給小朋友，這類個案要透過超音波等，定期監測胎兒發育狀況，如果發現腦部一直沒有長大，就可能是腦部鈣化了，出生後智力等會受影響。

狗狗又和貓稍微不太一樣，范家堃表示，因為有些飼主會到公園遛狗，當狗狗聞到貓的糞便等，有可能會想要從土裡扒出，就有機會在毛髮沾染被弓蟲汙染的土壤，當飼主和狗狗接觸時，就可能因此被感染，國外已有類似機械性傳播的研究。