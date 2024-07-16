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第48屆金鼎獎入圍名單揭曉 「全球中央」入列

中央社／ 台北16日電

文化部今天公布第48屆金鼎獎入圍名單，本屆金鼎獎投稿件數較去年成長約1成，並有101件作品入圍，其中包含中央通訊社出版的雜誌「全球中央」，8月初將公布得獎名單。

金鼎獎今年共計1403件報名。文化部透過新聞稿表示，金鼎獎過去由評審團從參賽出版品中分別選出得獎名單與優良出版品推薦名單後，一次性公布，今年調整為公布入圍名單、得獎名單2階段辦理，提早公布入圍名單，方便業者提前宣傳。

獎項分雜誌類、圖書類、政府出版品類、數位出版品類。評審團指出，雜誌類方面，入圍兒童及少年類雜誌的主題相當活潑、多元；專題報導類深入調查個案，以極佳敘事技巧揭露真相，警示大眾，發揮社會影響力；人文藝術類則分別定位於電影、文學與生活、歷史，整體具高水準表現。

其中，中央通訊社出版「全球中央」雜誌，與「 天下雜誌」與「今周刊」共同入圍財經時事類雜誌獎項。評審團表示，財經時事類選材廣泛，包含AI、詐騙、能源等重要議題。

本屆圖書類入圍作品題材則殊異而多元，涵蓋人文歷史、自然誌、報導文學等不同領域；圖書插畫多有細膩且不落俗套的作品，或有實驗性極強但獨具詩意之作；圖書編輯入圍作品則展現編者的想像力、企劃力及對議題思考的高度成熟與細緻提問。

數位出版類方面，則有文學、新聞、深度報導、生態和親子等多元類別，豐富且充地展現優質內容、設計美感、視聽效果及操作的便利性。

評審團表示，政府出版品類方面，在內容、設計、攝影上都顯現台灣於「在地化」與「國際化」深度上的雙重進步，串連土地的文學、藝術與歷史，兼具專業深度、親和力與閱讀趣味，樂見公部門、作者與編輯團隊相互信任、通力合作，才能打造出這樣精彩的成果。

文化部表示，後續將廣邀學校、圖書館、書店等相關單位辦理獲選書展，結合網路社群行銷、線上線下推廣活動等加強宣傳獲選好書。

第48屆金鼎獎入圍名單已公布於官方網站（https://gta.moc.gov.tw/） 。

天下雜誌 文化部 金鼎獎

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